Telewizja i VoD

Tak wygląda Liam Hemsworth jako Geralt. Dostaliśmy pierwszy klip

W tym roku zadebiutuje 4. sezon Wiedźmina. Dojdzie w nim do sporej zmiany, bo Henry Cavill zostanie zastąpiony w roli głównej przez Liama Hemswortha. Wiemy już, jak prezentuje się nowy Rzeźnik z Blaviken.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tak wygląda Liam Hemsworth jako Geralt. Dostaliśmy pierwszy klip

Pomimo nie najlepszych recenzji Netflix nie rezygnuje z kolejnych sezonów Wiedźmina. Czwarty zadebiutuje już 30 października. Będzie to pierwszy sezon bez Henry'ego Cavilla w roli Geralta. Na tym stołku zastąpił go Liam Hemsworth.

Dalsza część tekstu pod wideo

Liam Hemsworth jako Geralt

Jak będzie prezentował się nowy odtwórca roli Geralta? Do tej pory mogliśmy na ten temat tylko spekulować, ale Netflix w końcu uchylił rąbka tajemnicy. Serwis opublikował ponad minutowy materiał, który praktycznie w całości skupia się na głównym bohaterze i nowym aktorze.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SONY BRAVIA 9 K85XR90PAEP 85" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos Full Aray HDMI 2.1
Telewizor SONY BRAVIA 9 K85XR90PAEP 85" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos Full Aray HDMI 2.1
0 zł
17999 zł - najniższa cena
Kup teraz 17999 zł
Telewizor SHARP 65HR7765E 65" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 65HR7765E 65" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Telewizor HISENSE 50A6N 50" LED 4K VIDAA Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 50A6N 50" LED 4K VIDAA Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Advertisement

Czy to się uda? Można mieć co do tego spore wątpliwości, ale nie z winy Hemswortha. Widzowie raczej chłodno przyjęli ten krótki trailer. Na X dominują komentarze mówiące, że Geralt jest tylko jeden i ma on twarz Cavilla. Nie brakuje też komentarzy podkreślających marną pracę scenarzystów, którzy myśleli, że potrafią stworzyć lepszą historię niż Andrzej Sapkowski. To oczywiście nawiązanie do bardzo mocnego odejścia fabularnie od materiałów źródłowych.

Nie zmienia to faktu, że 4. sezon Wiedźmina zadebiutuje na Netflixie już 30 października. Czy będą kolejne? Tego na razie nie wiadomo.

Image
telepolis
netflix wiedźmin Wiedźmin serial Liam Hemsworth Wiedźmin 4 sezon
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix