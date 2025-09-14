Tak wygląda Liam Hemsworth jako Geralt. Dostaliśmy pierwszy klip
W tym roku zadebiutuje 4. sezon Wiedźmina. Dojdzie w nim do sporej zmiany, bo Henry Cavill zostanie zastąpiony w roli głównej przez Liama Hemswortha. Wiemy już, jak prezentuje się nowy Rzeźnik z Blaviken.
Pomimo nie najlepszych recenzji Netflix nie rezygnuje z kolejnych sezonów Wiedźmina. Czwarty zadebiutuje już 30 października. Będzie to pierwszy sezon bez Henry'ego Cavilla w roli Geralta. Na tym stołku zastąpił go Liam Hemsworth.
Liam Hemsworth jako Geralt
Jak będzie prezentował się nowy odtwórca roli Geralta? Do tej pory mogliśmy na ten temat tylko spekulować, ale Netflix w końcu uchylił rąbka tajemnicy. Serwis opublikował ponad minutowy materiał, który praktycznie w całości skupia się na głównym bohaterze i nowym aktorze.
Czy to się uda? Można mieć co do tego spore wątpliwości, ale nie z winy Hemswortha. Widzowie raczej chłodno przyjęli ten krótki trailer. Na X dominują komentarze mówiące, że Geralt jest tylko jeden i ma on twarz Cavilla. Nie brakuje też komentarzy podkreślających marną pracę scenarzystów, którzy myśleli, że potrafią stworzyć lepszą historię niż Andrzej Sapkowski. To oczywiście nawiązanie do bardzo mocnego odejścia fabularnie od materiałów źródłowych.
Nie zmienia to faktu, że 4. sezon Wiedźmina zadebiutuje na Netflixie już 30 października. Czy będą kolejne? Tego na razie nie wiadomo.