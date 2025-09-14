Tak wygląda Liam Hemsworth jako Geralt. Dostaliśmy pierwszy klip

Pomimo nie najlepszych recenzji Netflix nie rezygnuje z kolejnych sezonów Wiedźmina. Czwarty zadebiutuje już 30 października. Będzie to pierwszy sezon bez Henry'ego Cavilla w roli Geralta. Na tym stołku zastąpił go Liam Hemsworth.

Liam Hemsworth jako Geralt

Jak będzie prezentował się nowy odtwórca roli Geralta? Do tej pory mogliśmy na ten temat tylko spekulować, ale Netflix w końcu uchylił rąbka tajemnicy. Serwis opublikował ponad minutowy materiał, który praktycznie w całości skupia się na głównym bohaterze i nowym aktorze.

Czy to się uda? Można mieć co do tego spore wątpliwości, ale nie z winy Hemswortha. Widzowie raczej chłodno przyjęli ten krótki trailer. Na X dominują komentarze mówiące, że Geralt jest tylko jeden i ma on twarz Cavilla. Nie brakuje też komentarzy podkreślających marną pracę scenarzystów, którzy myśleli, że potrafią stworzyć lepszą historię niż Andrzej Sapkowski. To oczywiście nawiązanie do bardzo mocnego odejścia fabularnie od materiałów źródłowych.