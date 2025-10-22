Nazwisko Coben znów namiesza. Najważniejsza premiera tygodnia już dziś
Dzisiaj, czyli 22 października 2025 roku, Prime Video ma najważniejszą premierę tygodnia. Platforma udostępniła właśnie cały sezon najnowszego thrillera według pomysłu Harlana Cobena. Kolejny murowany hit?
"Lazarus" - idealna opcja dla niecierpliwych
Na Prime Video wleciał właśnie nowy serial kryminalny, firmowany nazwiskiem autora kryminałów i thrillerów, Harlana Cobena. Platforma udostępniła na raz cały sezon kryminału, składający się z sześciu odcinków. To opcja idealna, dla tych, którzy nie znoszą czekać na kolejne epizody cały tydzień, a dla dobrego kina są w stanie zarwać całą noc.
Ostatnio dużo dobrego w kontekście premier pisze się o Netflixie, SkyShowtime oraz HBO Max. Nie można jednak pominąć platformy Prime Video, która właśnie wypuściła do serwisu obiecującą nowość. "Lazarus" z pewnością przykuje uwagę miłośników seriali kryminalnych, ale też i fanów kina grozy. To kryminalna intryga, w której przewijają się elementy nadprzyrodzone. A dojście do prawdy będzie miało swoją upiorną cenę.
Przypominamy, że "Lazarus" nie stanowi adaptacji żadnej z książek Cobena. Ale powstał na podstawie jego pomysłu (jak mówi zwiastun: "from the brilliant mind of Harlan Coben"). Fakt ten może jednak zachęcić nawet tych, którzy nie przepadają jakoś szczególnie za jego twórczością.
"Lazarus" o czym opowiada serial?
To historia skupiająca się na losach psychiatry sądowego, którego ojciec umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. I choć początkowo wydaje się, że popełnił on samobójstwo, to jednak jego śmierć szybko okazuje się, że częścią morderczego spisku.
Twórcą serialu na podstawie pomysłu Harlana Cobena jest Daniel O'Hara.