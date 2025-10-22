Nazwisko Coben znów namiesza. Najważniejsza premiera tygodnia już dziś

"Lazarus" - idealna opcja dla niecierpliwych

Na Prime Video wleciał właśnie nowy serial kryminalny, firmowany nazwiskiem autora kryminałów i thrillerów, Harlana Cobena. Platforma udostępniła na raz cały sezon kryminału, składający się z sześciu odcinków. To opcja idealna, dla tych, którzy nie znoszą czekać na kolejne epizody cały tydzień, a dla dobrego kina są w stanie zarwać całą noc.

Ostatnio dużo dobrego w kontekście premier pisze się o Netflixie, SkyShowtime oraz HBO Max. Nie można jednak pominąć platformy Prime Video, która właśnie wypuściła do serwisu obiecującą nowość. "Lazarus" z pewnością przykuje uwagę miłośników seriali kryminalnych, ale też i fanów kina grozy. To kryminalna intryga, w której przewijają się elementy nadprzyrodzone. A dojście do prawdy będzie miało swoją upiorną cenę.

Przypominamy, że "Lazarus" nie stanowi adaptacji żadnej z książek Cobena. Ale powstał na podstawie jego pomysłu (jak mówi zwiastun: "from the brilliant mind of Harlan Coben"). Fakt ten może jednak zachęcić nawet tych, którzy nie przepadają jakoś szczególnie za jego twórczością.

"Lazarus" o czym opowiada serial?

To historia skupiająca się na losach psychiatry sądowego, którego ojciec umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. I choć początkowo wydaje się, że popełnił on samobójstwo, to jednak jego śmierć szybko okazuje się, że częścią morderczego spisku.