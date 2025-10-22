Ma to być najlżejszy laptop na świecie. MacBook Air jest niemal dwa razy cięższy
Tak przynajmniej twierdzi Fujitsu. I chociaż sam potrafię wymienić przynajmniej 5 lżejszych konstrukcji, to mimo wszystko nie można zarzucić firmie kłamstwa.
GPD Win, Win 2, GPD Pocket, Pocket 2 i GPD Micro PC: to tylko na szybko wymienione konstrukcje, które można uznać za laptopy, które są lżejsze od najnowszego Fujitsu FMV UX-K3. Sęk w tym, że różnica jest naprawdę niewielka, a wszystkie te urządzenia mają ekrany od 5 do 7 cali. Natomiast FMV UX-K3 ma 14-calową matrycę i waży 634 gramów. Czyli niemal dwukrotnie mniej, niż MacBook Air, który ma 1,2 kg. Mowa jest więc o wręcz absurdalnie lekkim laptopie.
Fujitsu FMV UX-K3
I ja to kupuję: lekki laptop idealnie nadaje się dla studenta, lub kogoś, kto często podróżuje. Tym bardziej że laptop ten ma grubość zaledwie 1,78 cm. Mowa więc o czymś, co idealnie wpasuje się do bagażu, nawet o skromnych wymiarach. Jeśli chodzi o jego specyfikację, to jego 14-calowa matryca ma rozdzielczość Full HD, natomiast jego sercem jest układ Intel Core Ultra 7 255U. O dedykowanej grafice można rzecz jasna zapomnieć i mamy jedynie iGPU. Niska waga i grubość wymusiły instalację RAM na płycie głównej. Są to dwa moduły LPDDR5x 8400 MHz o łącznej pojemności 16 GB. Na dane przeznaczono natomiast SSD 512 GB. Jeśli chodzi o porty, to znajdziemy tu Ethernet, HDMI, dwa USB-C i USB-A, czyli bogatszy zestaw, niż w znacznie cięższym MacBooku Air.
Co więc poświęcono, aby uzyskać tak niską wagę? Otóż to, co najcięższe: baterię. Ta oferuje 31 Wh pojemności. Czy to dużo? No cóż, przeciętny smartfon z baterią 5 200 mAh ma pojemność 19,24 Wh. Mówimy tu natomiast o smartfonie, z wielokrotnie mniejszym ekranem. Wszystko więc wskazuje na to, że Fujitsu FMV UX-K3 będzie czymś, z czym bardzo łatwo można podróżować, ale jednocześnie praca z dala od gniazdka nie będzie zbyt przyjemna.