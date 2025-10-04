Telewizja i VoD

2. część serii też zmiażdży konkurencję? SkyShowtime wrzucił zwiastun

O pierwszej części "Landman: Nagocjator" mówiono już, że miażdzy rywali i jest lepsza od "Yellowstone". Platforma SkyShowtime najwyraźniej poszła za ciosem i zaprezentowała właśnie nowy zwiastun zapowiadający drugi sezon serialu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 17:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
2. część serii też zmiażdży konkurencję? SkyShowtime wrzucił zwiastun

Tu gra toczy się o najwyższą stawkę

Czy druga część serialu "Landman" Taylora Sherimana, producenta słynnego "Yellowstone" powtórzy sukces części pierwszej? Trzeba przyznać, że nowy zwiastun puszczony do sieci zaostrza apetyt i daje nadzieję, że jesień w SkyShowtime upłynie pod znakiem naprawdę dobrych seriali. Już na pierwszy rzut oka, mamy wrażenie, że to kawał dobrego kina z wieloma zwrotami akcji. A tego typu seriale szczególnie przykuwają widzów do telewizora i do kanapy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Z opisu pod zwiastunem także możemy dowiedzieć się kiedy serial pojawi się w Polsce. Dobrą wiadomością jest to, że nie będziemy musieli na niego zbyt długo czekać - będzie dostępny na platformie już od 21 listopada 2025

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE55QN92F 55" QD-Mini LED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55QN92F 55" QD-Mini LED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Telewizor SAMSUNG QE55S85F 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55S85F 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Telewizor SONY BRAVIA 7 K-65XR70 65" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SONY BRAVIA 7 K-65XR70 65" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8499 zł - najniższa cena
Kup teraz 8499 zł
Advertisement

W serialu ponownie zobaczymy Billy Bob'a Thorntona oraz zachwycimy się talentem aktorskim Demi Moore, Ali Larter oraz Andy'ego Garcia. 

"Landman" o czym opowiada serial?

Serial zabiera nas w podróż w urocze zakątki zachodniego Teksasu. To nic innego jak współczesna opowieść o poszukiwaniu fortuny, ale też i szczęścia. Cała akcja rozgrywa się w świecie platform wiertniczych. Fabuła serialu została oparta na głośnym podcaście "Boomtown". Ciekawe jest to, że cała historia opowiadana jest z dwóch perspektyw - przez pryzmat pracowników naftowych oraz miliarderów. 

Pierwsza część serialu "Landman: Negocjator" miała premierę na platformie SkyShowtime 20 listopada 2024. 

Image
telepolis
Najlepsze seriale SkyShowtime SkyShowtime premiery nowy serial w SkyShowtime SkyShowtime w Pl
Zródła zdjęć: SkyShowtime
Źródła tekstu: SkyShowtime