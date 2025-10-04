2. część serii też zmiażdży konkurencję? SkyShowtime wrzucił zwiastun

Tu gra toczy się o najwyższą stawkę

Czy druga część serialu "Landman" Taylora Sherimana, producenta słynnego "Yellowstone" powtórzy sukces części pierwszej? Trzeba przyznać, że nowy zwiastun puszczony do sieci zaostrza apetyt i daje nadzieję, że jesień w SkyShowtime upłynie pod znakiem naprawdę dobrych seriali. Już na pierwszy rzut oka, mamy wrażenie, że to kawał dobrego kina z wieloma zwrotami akcji. A tego typu seriale szczególnie przykuwają widzów do telewizora i do kanapy.

Z opisu pod zwiastunem także możemy dowiedzieć się kiedy serial pojawi się w Polsce. Dobrą wiadomością jest to, że nie będziemy musieli na niego zbyt długo czekać - będzie dostępny na platformie już od 21 listopada 2025.

W serialu ponownie zobaczymy Billy Bob'a Thorntona oraz zachwycimy się talentem aktorskim Demi Moore, Ali Larter oraz Andy'ego Garcia.

"Landman" o czym opowiada serial?

Serial zabiera nas w podróż w urocze zakątki zachodniego Teksasu. To nic innego jak współczesna opowieść o poszukiwaniu fortuny, ale też i szczęścia. Cała akcja rozgrywa się w świecie platform wiertniczych. Fabuła serialu została oparta na głośnym podcaście "Boomtown". Ciekawe jest to, że cała historia opowiadana jest z dwóch perspektyw - przez pryzmat pracowników naftowych oraz miliarderów.