Polska stoi piractwem. Skala zjawiska rośnie w zaskakującym kierunku

Piractwo transmisji rośnie i zmienia kierunek

Transmisje wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo są bardzo popularne. Ma to też swoje złe strony, bo pociąga za sobą to również piractwo. Jak wynika z raportu Grant Thornton i Live Content Coalition, w roku 2024 wysłano 10,8 miliona próśb do pośredników cyfrowych o usunięcie nielegalnych streamów. W samej pierwszej połowie 2025 r. liczba roszczeń wzrosła aż do 26,2 mln. Trend jest globalny, ale sytuacja występuje również w Polsce.

Niestety skuteczność prawa zależy od nieuchronności kary i z tym jest trochę słabo, bo w skali światowej w drugiej połowie 2024 r. jedynie 19 proc. działań przyczyniło się do zawieszenia nielegalnych transmisji, ale w pierwszej połowie 2025 r. ten współczynnik wpadł do ledwie 5 proc.

Największą przeszkodą jest tu powolny czas procesowania zgłoszeń – w najlepszym wypadku można było liczyć na kroki podjęte w przeciągu 30 minut, ale tylko 6 proc. zgłoszonych sytuacji miało taki czas reakcji na zgłoszenie nielegalnego streamu. 21 procent zgłoszeń natomiast przetwarzano w nieco ponad dwie godziny.

Jak zauważa Artur Pacuła z serwisu Megogo na przykładzie transmisji piłkarskich (2 połowy i przerwa) trwających orientacyjnie 105 minut – oznacza to, że wiele z nich nie jest w ogóle blokowanych na czas.

Co ciekawe, problem istnieje w Polsce i jego skala rośnie, ale akurat nie dotyczy on u nas sportu. W naszym kraju liczba zgłoszeń nielegalnych transmisji sportowych maleje (-40 proc. w kwestii piłki nożnej i sportów walki), podczas gdy rośnie piractwo treści VOD i filmowych.

Megogo podaje, że w Polsce liczba zgłoszeń nielegalnych treści w Google wzrosła o 5,53 proc. (z 222 tys. do 235 tys.), ale skuteczność ich usuwania wzrosła o 30 procent (z 65 tys. do 69 tys. próśb o usunięcie). Pokazuje to, że choć faktycznie przybyło zgłaszanych treści, rozprawiamy się z nimi skuteczniej.