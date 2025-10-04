Ten projektor to bestia. Rozwiązuje dwa ważne problemy

Wysoka jasność, niski input lag

BenQ TK705i i TK705Sti to dwa nowe modele projektorów laserowych BENQ. mają one niemal identyczne parametry, ale różnią się metodą projekcji - model z oznaczeniem "Sti" jest projektorem krótkiego rzutu. Można więc go umieścić znacznie bliżej ściany i korzystać na mniejszej przestrzeni - z 2,7 metra uzyskamy pełną przestrzeń 150 cali, ale możemy wyświetlać i z odległości poniżej 2 m (na mniejszej przestrzeni).

Projektory te wyświetlają obraz w 4K i na przestrzeni 150 cali, a jedną z ich największych zalet jest spora jasność - 3000 ANSI lumenów. Oznacza to, że można śmiało z nich korzystać w trakcie dnia, nawet gdy do pokoju wpada troszkę światła słonecznego. Projektory, szczególnie te tańsze lub przenośne często borykają się z mniejszą jasnością, a to wymaga kompletnego zaciemnienia pomieszczenia. Tutaj nie musimy się o to martwić.

Oprócz tego inną bardzo istotną cechą tych projektorów są funkcje dla graczy. Posiadają one porty USB-C i HDMI 2.1, a oprócz tego obsługują tryb Auto Low-Latency Mode w 4K przy 60 Hz, a producent podaje, że input lag występuje na poziomie zaledwie 5 ms. Z podanej specyfikacji nie wiemy, jaką te modele obsługują maksymalne odświeżanie, ale poprzednia seria TK700 potrafiła wyświetlać obraz do 240 Hz w 1080p, więc można się spodziewać, że tu będzie przynajmniej tak samo. Dobre parametry do gier wideo również nie są stałą cechą większości projektorów (a w szczególności input lag poniżej 20 ms), a więc gracze także docenią ten fakt.

Co istotne, projektory te odzwierciedlają bardzo realistyczne kolory, z pokryciem przestrzeni barw Rec. 709 na poziomie 98 procent. Na pokładzie znajduje się system Google TV pozwalający również na kontrolę głosową.

Projektory TK705i i TK705Sti wyposażone są również w technologię adaptacji obrazu uwzględniająca powierzchnię, pozwalającą na dopasowanie zoomu, ostrości i korekcji trapezowej.

Sprzęty zostały wycenione na:

5 951,64 zł za wersję TK705i (1398,76 euro)

za wersję TK705i (1398,76 euro) 6 805,41 zł za wersję TK705Sti (1598,41 euro)