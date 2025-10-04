Wygląda jak pendrive. Prawda jest inna, w dodatku kosztuje niewiele

Tu mamy do czynienia ze sprzętem znacznie ciekawszym. A to dlatego, że występuje on w formie dwustronnego pendrive ze wtyczkami USB-A i USB-C. Dodatkowo w promocji może być Wasz za 179 zł.

Patriot VIPER PVP30 Duo Compact

Jest to niewielki nośnik o wymiarach 17 × 82 × 10 mm i wadze 32 gramów. Mimo to skrywa on w sobie dysk SSD, który oferuje prędkości zapisu i odczytu na poziomie 1000 MB/s. Tym samym przenoszenie danych na tym urządzeniu może być naprawdę wygodne. To jednak nie wszystko, dzięki USB-C podłączymy go także do smartfona. Przerzucanie danych z menu urządzenia stanie się dzięki temu znacznie prostszym zadaniem. A wszystko to za jedyne 179 zł.