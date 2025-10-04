Sprzęt

Wygląda jak pendrive. Prawda jest inna, w dodatku kosztuje niewiele

Typowe dyski zewnętrzne są całkiem spore i wymagają, żeby mieć pod ręką odpowiedni kabel, najlepiej zapewniający ich przepustowość.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:56
Telepolis.pl
Tu mamy do czynienia ze sprzętem znacznie ciekawszym. A to dlatego, że występuje on w formie dwustronnego pendrive ze wtyczkami USB-A i USB-C. Dodatkowo w promocji może być Wasz za 179 zł.

Patriot VIPER PVP30 Duo Compact Wygląda jak Pendrive, ale to szybki SSD

Patriot VIPER PVP30 Duo Compact

Jest to niewielki nośnik o wymiarach 17 × 82 × 10 mm i wadze 32 gramów. Mimo to skrywa on w sobie dysk SSD, który oferuje prędkości zapisu i odczytu na poziomie 1000 MB/s. Tym samym przenoszenie danych na tym urządzeniu może być naprawdę wygodne. To jednak nie wszystko, dzięki USB-C podłączymy go także do smartfona. Przerzucanie danych z menu urządzenia stanie się dzięki temu znacznie prostszym zadaniem. A wszystko to za jedyne 179 zł.

Patriot VIPER PVP30 Duo Compact Wygląda jak Pendrive, ale to szybki SSD

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

pendrive SSD dysk zewnętrzny Patriot Patriot VIPER PVP30 Duo Compact
Zródła zdjęć: Patriot