Wygląda jak pendrive. Prawda jest inna, w dodatku kosztuje niewiele
Typowe dyski zewnętrzne są całkiem spore i wymagają, żeby mieć pod ręką odpowiedni kabel, najlepiej zapewniający ich przepustowość.
Tu mamy do czynienia ze sprzętem znacznie ciekawszym. A to dlatego, że występuje on w formie dwustronnego pendrive ze wtyczkami USB-A i USB-C. Dodatkowo w promocji może być Wasz za 179 zł.
Patriot VIPER PVP30 Duo Compact
Jest to niewielki nośnik o wymiarach 17 × 82 × 10 mm i wadze 32 gramów. Mimo to skrywa on w sobie dysk SSD, który oferuje prędkości zapisu i odczytu na poziomie 1000 MB/s. Tym samym przenoszenie danych na tym urządzeniu może być naprawdę wygodne. To jednak nie wszystko, dzięki USB-C podłączymy go także do smartfona. Przerzucanie danych z menu urządzenia stanie się dzięki temu znacznie prostszym zadaniem. A wszystko to za jedyne 179 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.