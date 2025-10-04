CMF by Nothing Watch Pro za jedyne 149 zł. Aż żal nie skorzystać
Nie każdy potrzebuje smartwatcha będącego funkcjonalną kopią smartfona. W przypadku większości osób lepszym wyjściem będzie coś, co funkcjonalnie jest bliższe opasce sportowej.
Ot, prosty zegarek, który wyświetli powiadomienia, pozwoli nastawić minutnik, czy budzik, oraz oczywiście sprawdzić godzinę. A jeśli pozwala mierzyć puls i kroki to już w ogóle jesteśmy w domu. Jednocześnie niech wyglądem nie przypomina opaski sportowej, bo ta sugeruje, że jej użytkownik uprawia sport. Urządzeniem, które idealnie wpisuje się w ten scenariusz jest CMF by Nothing Watch Pro. Dziś natomiast możecie go kupić za jedyne 149 zł.
CMF by Nothing Watch Pro Dark Grey
Zegarek ten jest wyposażony w 1,96-calowy ekran AMOLED, co w połączeniu z baterią 340 mAh pozwala na około 2 tygodnie pracy na pojedynczym ładowaniu, zostawiając pod tym względem w tyle bardziej zaawansowane jednostki pokroju Apple Watcha. Dodatkowo wyróżnia się swoim surowym minimalizmem koperty. Natomiast dzięki klasie odporności IP68 nie tylko nie boi się deszczu, ale nawet można z nim pływać. A to wszystko za 149 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.