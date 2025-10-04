CMF by Nothing Watch Pro za jedyne 149 zł. Aż żal nie skorzystać

Ot, prosty zegarek, który wyświetli powiadomienia, pozwoli nastawić minutnik, czy budzik, oraz oczywiście sprawdzić godzinę. A jeśli pozwala mierzyć puls i kroki to już w ogóle jesteśmy w domu. Jednocześnie niech wyglądem nie przypomina opaski sportowej, bo ta sugeruje, że jej użytkownik uprawia sport. Urządzeniem, które idealnie wpisuje się w ten scenariusz jest CMF by Nothing Watch Pro. Dziś natomiast możecie go kupić za jedyne 149 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

CMF by Nothing Watch Pro Dark Grey

Zegarek ten jest wyposażony w 1,96-calowy ekran AMOLED, co w połączeniu z baterią 340 mAh pozwala na około 2 tygodnie pracy na pojedynczym ładowaniu, zostawiając pod tym względem w tyle bardziej zaawansowane jednostki pokroju Apple Watcha. Dodatkowo wyróżnia się swoim surowym minimalizmem koperty. Natomiast dzięki klasie odporności IP68 nie tylko nie boi się deszczu, ale nawet można z nim pływać. A to wszystko za 149 zł.