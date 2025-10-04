Granie na konsoli może być wygodniejsze. Wystarczy jeden gadżet

Kiedy za dzieciaka chciałem pograć na konsoli, musiałem siedzieć jakiś metr od telewizora. Nie, nie dlatego, że ekrany były wtedy mniejsze (choć były), a raczej dlatego, że granice naszej swobody bezwzględnie egzekwował przewód od kontrolera. Dziś tego problemu już nie ma, ale pojawił się inny. Otóż okazuje się, że bezprzewodowe pady niekoniecznie zdają egzamin, kiedy rozładuje im się akumulator.

Szczególnie bolesne są sytuacje, kiedy po długim i ciężkim dniu chcemy się zrelaksować, odpalamy konsolę i na dzień nas komunikat o rozładowanej baterii. Na całe szczęście tutaj istnieje proste i skuteczne rozwiązanie – wystarczy kupić stację ładującą YAXO Rapid Shot.

Prostszy sposób na ładowanie

Jeśli macie w domu PlayStation 5, to macie też kilka różnych sposobów na ładowanie kontrolera. Przypuszczam, że dwie najbardziej popularne opcje to wpinanie się kablem USB-C do portu w konsoli albo używanie ładowarki do telefonu. Niestety obie mają swoje wady.

Opcja z kablem wpiętym do konsoli sprawia, że tak naprawdę cofamy się do lat 90-tych. Znowu musimy siedzieć metr od ekranu, bo na więcej nie pozwala nam przewód. Już nie mówiąc o tym, że trzeba się pilnować, by w ferworze przypadkiem nie wyszarpać go z konsoli lub nie zrzucić jej z biurka (a przy tutejszej plastikowej nibynóżce wcale o to nietrudno).

Ładowarka jest wygodniejsza… o ile działa. Pady do PlayStation 5 potrafią być dość kapryśne, jeśli chodzi o zgodność z różnymi adapterami. Poza tym w dalszym ciągu pozostaje problem tego, że o podłączeniu kontrolera musimy pamiętać, a póki trwa ładowanie, nadal jesteśmy uwiązani kablem. Fakt, jesteśmy uwiązani nie do konsoli, a do najbliższego gniazdka, ale jednak uwiązani.

Ale jest jeszcze jedna opcja – zewnętrzna stacja ładująca, taka jak YAXO Rapid Shot. To rozwiązanie, które opisuje wszystkie opisane problemy, sprawiając, że ładowanie jest wygodniejsze niż kiedykolwiek.

Prościej się nie da

Zasada działania YAXO Rapid Shot jest prosta: stację podłączamy za pomocą przewodu USB-C do gniazda w konsoli lub kompatybilnej ładowarki i kładziemy na niej pada, który następnie się ładuje. Prościej się nie da.

Dlaczego to wygodniejsze od opisanych wcześniej metod? Bo tak naprawdę nie musimy za bardzo o ładowaniu pamiętać. Odkładanie pada na stację to nawyk, który przychodzi dość naturalnie. Tym bardziej, że jeśli macie tak jak ja, to pewnie nigdy do końca nie wiecie, gdzie położyć kontroler, kiedy akurat nie jest potrzebny. Oddelegowany stojak całkowicie ten problem rozwiązuje.

No a jak już pada faktycznie potrzebujemy, to zamiast szukać go po całym mieszkaniu, zdejmujemy go ze stacji i mamy pewność, że w ciągu najbliższych kilku godzin nie odmówi nam współpracy. Brzmi jak drobiazg, ale niesamowicie ułatwia życie.

Dwa pady, jedno rozwiązanie

Ale najłatwiej YAXO Rapid Shot docenić, jeśli w domu macie więcej niż jednego gracza. Standardowe metody ładowania DualSense’ów zakładają raczej, że do jednego kabla będzie podłączony jeden kontroler. W efekcie, kiedy dwa pady rozładują się jednocześnie, sytuacja może się zrobić dość napięta.

YAXO Rapid Shot ten problem rozwiązuje. Mamy tu miejsce na dwa kontrolery, które możemy ładować w tym samym czasie. Dzięki temu obydwa przez cały czas pozostają do dyspozycji.

Stylowy dodatek

Wisienką na torcie w tym wszystkim jest fakt, że takie akcesorium naprawdę dobrze prezentuje się obok telewizora. YAXO Rapid Shot pod względem stylistyki idealnie pasuje do konsoli PlayStation 5 i to w każdym wydaniu. Znajdziemy tu tę samą dynamiczną linię i nowoczesne połączenie bieli z czernią. Całość uzupełnia w wbudowana dioda sygnalizująca stan naładowania podłączonych padów. Wygląda to całkiem zgrabnie i doskonale pasuje do każdego gamingowego kącika.

Trzy lata gwarancji

Warto także dodać, że kupując YAXO Rapid Shot dostajemy aż trzy lata gwarancji. To oznacza spokój ducha i pewność, że nie wyrzuciliśmy pieniędzy w błoto. Dwie rzeczy, o które bynajmniej nie jest łatwo w przypadku niedrogiej elektroniki.

Prosty gadżet, który ułatwia życie

W dużym skrócie, jeśli macie PlayStation 5 i nadal ładujecie swoje kontrolery z konsoli albo ładowarki do telefonu, to czas wreszcie coś z tym zrobić. Najlepiej, gdyby to „coś” było zakupem stacji ładującej YAXO Rapid Shot. W sklepach znajdziecie ją za jedyne 89,90 zł. Myślę, że to nie wielka kwota za odrobinę komfortu podczas zabawy.