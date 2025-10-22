To najważniejszy światłowód ostatnich lat. Ma połączyć Europę i Azję

Problemem jest to, że obecnie znaczna większość połączeń między Europą a Azją odbywa się za pośrednictwem światłowodów biegnących przez terytorium Rosji. Kraj ten jest natomiast powiązany z licznymi próbami niszczenia łączności internetowej za pomocą statków należących do osławionej Grupy Cieni. Tym samym zaufanie łączności, która przebiega przez terytorium tego państwa zdaje się być dość ryzykowne.