Minisforum G1 z AMD na pokładzie. Wygląda jak konsola, a to solidny PC

W Japonii wystartowały właśnie targi JP IT Week, podczas których firma Minisforum zaprezentowała szereg swoich Mini PC. Mowa między innymi o modelach MS-S1 Max, MS-02 Ultra, G7 Pro, N5 Pro czy G1 Pro. Część z nich już opisywaliśmy, ale wyjątkowo ciekawie prezentuje się ostatni z wymienionych, gdzie zdradzono wreszcie pełną specyfikację.

Do wyboru będą trzy tryby wydajności różniące się kulturą pracy

Minisforum G1 i G1 Pro mają bez mała identyczną specyfikację, a różni je procesor. W obudowie o wymiarach 216 x 27 x 315 milimetrów i masie 3,8 kilograma znajdziemy albo AMD Ryzen 9 8940HX (16R/32W, do 5,3 GHz), albo Ryzen 9 8945HX (16R/32W, do 5,4 GHz). Dopełnia to karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB (145 W TGP).

Do wyboru będzie kilka konfiguracji - barebone (bez SSD i RAM); z 16, 32, 48, 64 lub 96 GB pamięci DDR5-5200 i nośnikiem półprzewodnikowym o pojemności 512 lub 1 TB (z miejscem na dołożenie własnego). Co ciekawe mowa o wbudowanym, a nie zewnętrznym zasilaczu o mocy 350 W.

Panel I/O zaoferuje nam m.in. dwa złącza HDMI, trzy DisplayPort, RJ-45, jack 3,5 mm, trzy USB 3.2 Gen 2 typu A i dwa USB 3.2 Gen 2 typu C. Nie zabrakło też łączności bezprzewodowej w postaci Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.