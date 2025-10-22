Sprzęt

Minisforum G1 z AMD na pokładzie. Wygląda jak konsola, a to solidny PC

Nie masz miejsca na tradycyjny komputer stacjonarny, a laptop Cię nie zadowala? Nie ma problemu. Na rynek zmierza bardzo ciekawy maluch.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22 PAŹ 2025
W Japonii wystartowały właśnie targi JP IT Week, podczas których firma Minisforum zaprezentowała szereg swoich Mini PC. Mowa między innymi o modelach MS-S1 Max, MS-02 Ultra, G7 Pro, N5 Pro czy G1 Pro. Część z nich już opisywaliśmy, ale wyjątkowo ciekawie prezentuje się ostatni z wymienionych, gdzie zdradzono wreszcie pełną specyfikację.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do wyboru będą trzy tryby wydajności różniące się kulturą pracy

Minisforum G1 i G1 Pro mają bez mała identyczną specyfikację, a różni je procesor. W obudowie o wymiarach 216 x 27 x 315 milimetrów i masie 3,8 kilograma znajdziemy albo AMD Ryzen 9 8940HX (16R/32W, do 5,3 GHz), albo Ryzen 9 8945HX (16R/32W, do 5,4 GHz). Dopełnia to karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB (145 W TGP).

Do wyboru będzie kilka konfiguracji - barebone (bez SSD i RAM); z 16, 32, 48, 64 lub 96 GB pamięci DDR5-5200 i nośnikiem półprzewodnikowym o pojemności 512 lub 1 TB (z miejscem na dołożenie własnego). Co ciekawe mowa o wbudowanym, a nie zewnętrznym zasilaczu o mocy 350 W.

Panel I/O zaoferuje nam m.in. dwa złącza HDMI, trzy DisplayPort, RJ-45, jack 3,5 mm, trzy USB 3.2 Gen 2 typu A i dwa USB 3.2 Gen 2 typu C. Nie zabrakło też łączności bezprzewodowej w postaci Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Data premiery Minisforum G1 i G1 Pro zaplanowana została na listopad. Nie znamy sugerowanych cen, ale wysłaliśmy zapytanie do producenta.

Image
telepolis
amd Nvidia Mini PC Minisforum GeForce RTX 5060 Minisforum G1 Minisforum G1 Pro
Zródła zdjęć: Minisforum
Źródła tekstu: Minisforum, oprac. własne