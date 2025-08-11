Bank PKO BP tym się brzydzi. Lepiej wiedzieć, zanim wyślesz

Ta opcja w PKO BP nie działa do odwołania

W ostatnim czasie PKO Bank Polski wprowadził istotne ograniczenia dotyczące realizacji przelewów zagranicznych do wybranych banków rosyjskich, białoruskich oraz ukraińskich. Zmiany te mają charakter bezpośredniej odpowiedzi na obowiązujące międzynarodowe sankcje.

Wszelkie przelewy – zarówno przychodzące, jak i wychodzące – we wszystkich walutach do wskazanych banków rosyjskich oraz białoruskich zostały całkowicie zablokowane. Ograniczenia te mają bezpośredni wpływ na klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, którzy utrzymywali relacje finansowe z podmiotami z tych krajów.

Pięciostronicową listę banków, wraz z kodami BIC, można znaleźć w specjalnym komunikacie.

Ruble? Tych państwa nie obsługujemy

Niezależnie od tego, czy to ty wysyłasz przelew, czy też próbujesz odebrać przelew w rosyjskich rublach, taka transakcja zostanie natychmiast zablokowana przez PKO Bank Polski.

Bank nie musi być na liście, by oberwać sankcjami. Ukraina też jest pod lupą