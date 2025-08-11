Konta

Bank PKO BP tym się brzydzi. Lepiej wiedzieć, zanim wyślesz

PKO Bank Polski, największy polski bank z przeszło 11 mln klientów, ruszył z komunikacją dotyczącą ograniczeń w przelewach. To nie awaria, to efekt czegoś większego — komunikat wydano w aż 7 językach.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:20
Ta opcja w PKO BP nie działa do odwołania

W ostatnim czasie PKO Bank Polski wprowadził istotne ograniczenia dotyczące realizacji przelewów zagranicznych do wybranych banków rosyjskich, białoruskich oraz ukraińskich. Zmiany te mają charakter bezpośredniej odpowiedzi na obowiązujące międzynarodowe sankcje.

Wszelkie przelewy – zarówno przychodzące, jak i wychodzące – we wszystkich walutach do wskazanych banków rosyjskich oraz białoruskich zostały całkowicie zablokowane. Ograniczenia te mają bezpośredni wpływ na klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, którzy utrzymywali relacje finansowe z podmiotami z tych krajów.

Pięciostronicową listę banków, wraz z kodami BIC, można znaleźć w specjalnym komunikacie.

Ruble? Tych państwa nie obsługujemy

Niezależnie od tego, czy to ty wysyłasz przelew, czy też próbujesz odebrać przelew w rosyjskich rublach, taka transakcja zostanie natychmiast zablokowana przez PKO Bank Polski.

Bank nie musi być na liście, by oberwać sankcjami. Ukraina też jest pod lupą

Realizacja płatności do nieujętych listą sankcyjną banków rosyjskich, białoruskich i ukraińskich może być utrudniona z powodu większej liczby mechanizmów kontrolnych lub odrzucenia transakcji przez pośredniczące banki albo zagranicznych regulatorów.

telepolis
PKO Bank Polski PKO BP Przelewy nie działa przelew przelewy zagraniczne problem z przelewem
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski