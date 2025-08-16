Stuningował tanią beemkę za pomocą AI. 5,17 sekundy do setki

Najpierw analiza

Cały proces rozpoczął się od analizy dostępnych parametrów silnika BMW 335i, popularnego modelu cenionego przez entuzjastów tuningu ze względu na duży potencjał do zwiększenia mocy. TikToker, chcąc przełamać konwencje, nie skorzystał z usług profesjonalnego tunera ani gotowych przewodników.

Zamiast tego zadał ChatGPT szereg pytań dotyczących doboru ustawień systemu MHD, wykorzystywanego do tuningu jednostek BMW. AI analizowało parametry takie jak docelowe doładowanie, kąt wyprzedzenia zapłonu czy charakterystykę przepustnicy, tworząc zestaw rekomendacji na podstawie wprowadzonych danych i poprzednich doświadczeń użytkowników.

Następnie TikToker zaaplikował zalecane przez ChatGPT zmiany i przeprowadził testy auta w warunkach drogowych. Efekt? Samochód przyspieszał od 0 do 100 km/h o ponad sekundę szybciej niż wcześniej, uzyskując wynik 5,17 s – lepszy niż fabryczna specyfikacja (by być precyzyjnym, dokładnie to do 60 mil na godzinę, a więc około 96,56 km/h). Wyatt podkreślał, że poprawę czuć nie tylko w samych liczbach, ale także w płynności pracy silnika i całym doświadczeniu jazdy.