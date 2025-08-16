Motoryzacja

Stuningował tanią beemkę za pomocą AI. 5,17 sekundy do setki

Wyatt Webster postanowił wykorzystać ChatGPT do tuningowania swojego  wartego 5500 zł BMW. Ku swojemu zaskoczeniu, uzyskał lepsze osiągi niż fabrycznie nowy samochód.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 20:25
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Stuningował tanią beemkę za pomocą AI. 5,17 sekundy do setki

Najpierw analiza

Cały proces rozpoczął się od analizy dostępnych parametrów silnika BMW 335i, popularnego modelu cenionego przez entuzjastów tuningu ze względu na duży potencjał do zwiększenia mocy. TikToker, chcąc przełamać konwencje, nie skorzystał z usług profesjonalnego tunera ani gotowych przewodników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast tego zadał ChatGPT szereg pytań dotyczących doboru ustawień systemu MHD, wykorzystywanego do tuningu jednostek BMW. AI analizowało parametry takie jak docelowe doładowanie, kąt wyprzedzenia zapłonu czy charakterystykę przepustnicy, tworząc zestaw rekomendacji na podstawie wprowadzonych danych i poprzednich doświadczeń użytkowników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Subwoofer JBL Club 1024
Subwoofer JBL Club 1024
0 zł
560.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 560.99 zł
Subwoofer JBL Fuse Czarny
Subwoofer JBL Fuse Czarny
-276.61 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1022.39 zł
Subwoofer PIONEER TS-WX130EA
Subwoofer PIONEER TS-WX130EA
0 zł
775.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 775.59 zł
Advertisement
Stuningował tanią beemkę za pomocą AI. 5,17 sekundy do setki

Następnie TikToker zaaplikował zalecane przez ChatGPT zmiany i przeprowadził testy auta w warunkach drogowych. Efekt? Samochód przyspieszał od 0 do 100 km/h o ponad sekundę szybciej niż wcześniej, uzyskując wynik 5,17 s – lepszy niż fabryczna specyfikacja (by być precyzyjnym, dokładnie to do 60 mil na godzinę, a więc około 96,56 km/h). Wyatt podkreślał, że poprawę czuć nie tylko w samych liczbach, ale także w płynności pracy silnika i całym doświadczeniu jazdy.

Rola tradycyjnych tunerów może ulec zmianie w najbliższych latach. Coraz więcej osób korzysta z AI do analizy logów z jazdy, optymalizacji mieszanki paliwowej czy ustawień zapłonowych – wszystko to bez konieczności głębokiej wiedzy technicznej czy zaawansowanych narzędzi diagnostycznych.

Zobacz: Nowe dane rządu o elektrykach. Decyduje jeden czynnik

Image
telepolis
bmw tuning auta tuning za pomocą AI tuning z ChatGPT
Zródła zdjęć: Wyatt Webster, Sue Thatcher / Shutterstock
Źródła tekstu: Wyatt Webster, oprac. wł