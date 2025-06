Ten serial masz szansę pobić rekordy. Robi go Apple TV

Apple TV szykuje serial Neuromancer

Akcja Neuromancera rozgrywa się w przyszłości. Książka opowiada historię młodego hakera o imieniu Case. Pewnego dnia zostaje on schwytany. Oprawcy zabierają mu możliwość dostępu do sieci. Po jakimś czasie odzywa się do niego nowy zleceniodawca, który przywraca mu dostęp i przyjmuje do swojej grupy.