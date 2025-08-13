Pekao daje 350 zł. Wyjaśniamy zasady

Aby dziecko mogło zyskać 250 zł w promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”, wystarczy spełnić warunki zależne od jego wieku w dniu otwarcia konta.

Dziecko w wieku 0–5 lat:

Do 30 września 2025 r. rodzic otwiera dziecku Konto Przekorzystne i zapisuje je do promocji w dniu otwarcia konta.

Na koniec dnia 31 października 2025 r. na Koncie Przekorzystnym dziecka powinno znajdować się co najmniej 250 zł.

Dziecko w wieku 6–12 lat:

Do 30 września 2025 r. rodzic otwiera dziecku Pakiet PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS i aplikacja PeoPay KIDS) i zapisuje je do promocji w dniu otwarcia pakietu.

Na koniec dnia 31 października 2025 r. na Koncie Przekorzystnym dziecka powinno być co najmniej 250 zł.

Do 31 października 2025 r. dziecko loguje się do aplikacji PeoPay KIDS oraz płaci 5 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK.

Dziecko w wieku 13–17 lat:

Do 30 września 2025 r. rodzic otwiera nastolatkowi Konto Przekorzystne, kartę Mastercard Debit FX oraz aplikację PeoPay i zapisuje go do promocji w dniu otwarcia produktów.

Na koniec dnia 31 października 2025 r. na Koncie Przekorzystnym dziecka powinno znajdować się co najmniej 250 zł.

Do 31 października 2025 r. nastolatek loguje się do aplikacji PeoPay oraz płaci 5 razy kartą Mastercard Debit FX lub BLIK.

Voucher 100 zł dla rodzica

Rodzic, który założy dziecku konto i kartę z wizerunkiem gamingowym, sportowym lub muzycznym, może otrzymać 8000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile, co jest równoznaczne z nagrodą o wartości 100 zł, które można wymienić na prezent, m.in. na: doładowanie do PlayStation Store, 3500 monet Minecraft Minecoins, eVoucher o wartości 100 zł do iSpot, voucher o wartości 50 zł do sklepu Decathlon lub Ski Team i wiele więcej.

Aby rodzic zdobył nagrodę, wystarczy, że spełni odpowiednie warunki. Pierwszy warunek uzależniony jest od wieku dziecka, czas na jego spełnienie jest do 30 września 2025 r.:

rodzic założy dziecku w wieku 6-12 lat Pakiet PeoPay KIDS, w skład którego wchodzą Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym oraz aplikacja PeoPay KIDS;

Pakiet PeoPay KIDS, w skład którego wchodzą Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym oraz aplikacja PeoPay KIDS; rodzic otworzy nastolatkowi w wieku 13-17 lat Konto Przekorzystne oraz kartę debetową Mastercard Debit FX z wizerunkiem gamingowym lub muzycznym.