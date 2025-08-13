Pekao daje 350 zł. Wyjaśniamy zasady
Bank Pekao startuje z promocją, która ma wspierać młodych klientów i ich rodziców w edukacji finansowej. Od 12 sierpnia do 30 września 2025 r. dzieci mogą zyskać 250 zł kieszonkowego, a ich rodzice voucher 100 zł w programie Mastercard Bezcenne Chwile – czyli aż do 350 zł.
Aby dziecko mogło zyskać 250 zł w promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”, wystarczy spełnić warunki zależne od jego wieku w dniu otwarcia konta.
Dziecko w wieku 0–5 lat:
- Do 30 września 2025 r. rodzic otwiera dziecku Konto Przekorzystne i zapisuje je do promocji w dniu otwarcia konta.
- Na koniec dnia 31 października 2025 r. na Koncie Przekorzystnym dziecka powinno znajdować się co najmniej 250 zł.
Dziecko w wieku 6–12 lat:
- Do 30 września 2025 r. rodzic otwiera dziecku Pakiet PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS i aplikacja PeoPay KIDS) i zapisuje je do promocji w dniu otwarcia pakietu.
- Na koniec dnia 31 października 2025 r. na Koncie Przekorzystnym dziecka powinno być co najmniej 250 zł.
- Do 31 października 2025 r. dziecko loguje się do aplikacji PeoPay KIDS oraz płaci 5 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK.
Dziecko w wieku 13–17 lat:
- Do 30 września 2025 r. rodzic otwiera nastolatkowi Konto Przekorzystne, kartę Mastercard Debit FX oraz aplikację PeoPay i zapisuje go do promocji w dniu otwarcia produktów.
- Na koniec dnia 31 października 2025 r. na Koncie Przekorzystnym dziecka powinno znajdować się co najmniej 250 zł.
- Do 31 października 2025 r. nastolatek loguje się do aplikacji PeoPay oraz płaci 5 razy kartą Mastercard Debit FX lub BLIK.
Voucher 100 zł dla rodzica
Rodzic, który założy dziecku konto i kartę z wizerunkiem gamingowym, sportowym lub muzycznym, może otrzymać 8000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile, co jest równoznaczne z nagrodą o wartości 100 zł, które można wymienić na prezent, m.in. na: doładowanie do PlayStation Store, 3500 monet Minecraft Minecoins, eVoucher o wartości 100 zł do iSpot, voucher o wartości 50 zł do sklepu Decathlon lub Ski Team i wiele więcej.
Aby rodzic zdobył nagrodę, wystarczy, że spełni odpowiednie warunki. Pierwszy warunek uzależniony jest od wieku dziecka, czas na jego spełnienie jest do 30 września 2025 r.:
- rodzic założy dziecku w wieku 6-12 lat Pakiet PeoPay KIDS, w skład którego wchodzą Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym oraz aplikacja PeoPay KIDS;
- rodzic otworzy nastolatkowi w wieku 13-17 lat Konto Przekorzystne oraz kartę debetową Mastercard Debit FX z wizerunkiem gamingowym lub muzycznym.
Drugim warunkiem jest, aby rodzic w czasie 30 dni od zawarcia umowy zapłacił min. 5 razy swoją kartą Mastercard zapisaną do programu Bezcenne Chwile na kwotę min. 100 zł. Jeśli rodzic nie posiada jeszcze konta w banku i nie jest w programie Bezcenne Chwile, to powinien założyć nie tylko dla dziecka konto z kartą, ale również dla siebie i zapisać się do programu Bezcenne Chwile.