Apple szykuje zmiany. Siri ma być dużo lepsza

Apple rezygnuje z ostrożnego podejścia do sztucznej inteligencji i coraz wyraźniej stawia na ambitne projekty. Firma zapowiada, że AI stanie się integralną częścią nie tylko iPhone’ów, ale również inteligentnego domu, obejmując całe ekosystemy urządzeń. Kluczową rolę w tej strategii ma odegrać Siri, która przejdzie gruntowną metamorfozę.

Plany są ambitne, ale zaległości względem OpenAI i xAI duże

Według obszernego raportu agencji Bloomberg, Apple pracuje nad szeregiem nowatorskich urządzeń i rozwiązań, które mają przyspieszyć realizację wizji AI. W planach znajdują się inteligentne wyświetlacze do domu, kilka projektów robotów oraz całkowicie przeprojektowana Siri. Jednym z najciekawszych urządzeń jest robot biurkowy, nad którym prace trwają od dłuższego czasu, a debiut przewidywany jest na 2027 rok.

Robot ma przypominać iPada zamontowanego na ruchomym ramieniu, dzięki czemu będzie mógł śledzić użytkownika po pomieszczeniu i wchodzić z nim w interakcję, przypominając ożywioną wersję Siri. Apple zaprezentowało prototyp inspirowany stylistyką Pixara, wyposażony w ekspresyjne ruchy, mające zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia.

Równolegle firma rozwija inteligentny wyświetlacz domowy, którego premiera planowana jest na połowę 2026 roku. Urządzenie ma pełnić rolę centrum zarządzania systemem smart home, a według doniesień może zostać wyposażone w rozpoznawanie twarzy, aby oferować indywidualne ustawienia dla domowników. Apple pracuje również nad linią urządzeń zabezpieczających dom, w tym kamerami, w których AI ma odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu funkcjonalności i prywatności.

Celem Giganta z Cupertino jest przekształcenie Siri w centralny mózg inteligentnego domu. Asystent głosowy ma wyjść daleko poza dotychczasowe możliwości, stając się inteligentnym hubem zarządzającym interakcjami i urządzeniami, a jednocześnie bardziej przypominać towarzysza niż narzędzie.

Nowa Siri ma otrzymać m.in. animowane wizualizacje, awatary w stylu Memoji oraz elementy inspirowane ikonami Findera, co ma sprawić, że rozmowy z nią będą bardziej naturalne. Inspiracją jest również tryb głosowy ChatGPT, a także pomysł na "asystenta z osobowością".