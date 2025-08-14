Układ M4 Ultra nadal powstaje. Ma być przepotężny

W marcu sieć obiegła informacja, że Apple zamiast kontynuować prace nad M4 Ultra, może skupić się na serii M5. Wszystko przez ogromne nakłady finansowe, skomplikowany proces produkcji i ograniczoną grupę odbiorców, co czyniłoby go nieopłacalnym z komercyjnego punktu widzenia. Wygląda jednak na to, że najmocniejszy układ Giganta z Cupertino nadal powstaje.

Apple M4 Ultra będzie konstrukcją monolityczną

Wewnętrzne fragmenty kodu Amerykanów, zauważone przez serwis Macworld, ujawniają unikalny identyfikator "t8152" oraz nazwę kodową "Hidra", co może wskazywać, że nowy procesor trafi do odświeżonej wersji najwydajniejszego i najdroższego komputera Apple, czyli modelu Mac Pro.

Mark Gurman z agencji Bloomberg zwraca uwagę, że to właśnie trudności produkcyjne i niewielki popyt stoją za opóźnieniami wprowadzenia M4 Ultra, a obecnie jedynym topowym układem wciąż pozostaje M3 Ultra montowany w Mac Studio.

Co więcej, M4 Max pozbawiony jest złącza UltraFusion, co może wskazywać, że Apple początkowo nie planowało stworzenia M4 Ultra. Jeśli jednak taki procesor powstanie, będzie musiał być oparty na monolitycznym rdzeniu, co znacznie podniesie koszty projektowania i masowej produkcji.