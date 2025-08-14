Sprzęt

Układ M4 Ultra nadal powstaje. Ma być przepotężny

Gigant z Cupertino nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w przypadku generacji procesorów M4. Powstaje wydajniejszy wariant.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:36
0
W marcu sieć obiegła informacja, że Apple zamiast kontynuować prace nad M4 Ultra, może skupić się na serii M5. Wszystko przez ogromne nakłady finansowe, skomplikowany proces produkcji i ograniczoną grupę odbiorców, co czyniłoby go nieopłacalnym z komercyjnego punktu widzenia. Wygląda jednak na to, że najmocniejszy układ Giganta z Cupertino nadal powstaje.

Apple M4 Ultra będzie konstrukcją monolityczną

Wewnętrzne fragmenty kodu Amerykanów, zauważone przez serwis Macworld, ujawniają unikalny identyfikator "t8152" oraz nazwę kodową "Hidra", co może wskazywać, że nowy procesor trafi do odświeżonej wersji najwydajniejszego i najdroższego komputera Apple, czyli modelu Mac Pro.

Mark Gurman z agencji Bloomberg zwraca uwagę, że to właśnie trudności produkcyjne i niewielki popyt stoją za opóźnieniami wprowadzenia M4 Ultra, a obecnie jedynym topowym układem wciąż pozostaje M3 Ultra montowany w Mac Studio.

Co więcej, M4 Max pozbawiony jest złącza UltraFusion, co może wskazywać, że Apple początkowo nie planowało stworzenia M4 Ultra. Jeśli jednak taki procesor powstanie, będzie musiał być oparty na monolitycznym rdzeniu, co znacznie podniesie koszty projektowania i masowej produkcji.

Na koniec warto pamiętać, że trwające prace nie oznaczają tego, iż produkt trafi na rynek. Nawet jeśli Apple uda się stworzyć satysfakcjonujący produkt, decydujący będzie koszt produkcji i analiza tego, czy CPU się sprzeda.

telepolis
#Apple ARM procesor SoC CPU Apple M4 Ultra
Zródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: Bloomberg, Macworld, oprac. własne