Honor bije Samsunga. Magic V Flip 2 pozamiata za tydzień

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami oraz oficjalnymi zapowiedziami producenta, premiera Magic V Flip 2 odbędzie się w Chinach już 21 sierpnia. To już wiemy ze wcześniejszych informacji, ale teraz w sieci pojawił się wysyp renderów nowego modelu, a także kluczowe elementy specyfikacji. Nowość Honora robi niezłe wrażenie, a szczególnie ciekawie wygląda wariant w luksusowej edycji, za którą stoi projektant Jimmy Choo. W tej edycji obudowa telefonu przypomina wieczorne, rozgwieżdżone niebo, a faktura zmienia się w zależności od kąta padania światła. Poza wersją limitowaną smartfon ma być dostępny w czterech, już bardziej stonowanych wariantach kolorystycznych.

Z nowych danych wynika, że Honor Magic V Flip 2 wyposażony jest w składany, wewnętrzny ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,82 cala (a więc nieco mniejszej niż ma Galaxy Z Flip7, gdzie przekątna wynosi 6,9 cala), rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu obrazu na poziomie 120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz, też LTPO AMOLED, również jest nieco mniejszy niż u Samsunga – ma 4 cale i podobnie rozdzielczości Full HD+ i odświeżanie 120 Hz.

Mocnym atutem może się za to okazać układ SoC, bardziej ceniony niż Exynos 2500 w Galaxy Z Flip7. Sercem Magica V Flip 2 będzie Snapdragon 8 Gen 3. Całość zasilać ma niemały akumulator o pojemności 5500 mAh, z obsługą szybkiego ładowania 80 W oraz ładowania bezprzewodowego 50 W – to kolejne mocne przewagi nad sprzętem z Korei.

Z przecieków wynika także, że Honor chce pokonać Samsunga sekcją foto. Główny moduł wyposażony zostanie w matrycę o rozdzielczości 200 Mpix, a towarzyszyć mu będzie aparat 50 Mpix z obiektywem szerokokątnym (u Samsunga jest to 50+12 Mpix). Zdjęcia selfie wykonamy aparatem z matrycą 50 Mpix.

Dla odmiany tym razem Honor zrezygnował z wyścigu na odchudzanie obudowy. W stanie otwartym grubość Magic V Flipa 2 wyniesie 6,9 mm, a po zamknięciu urośnie do 15,5 mm. Waga urządzenia to 204 g. Galaxy Z Flip7 jest więc bardziej płaski i lżejszy.