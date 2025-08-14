Najlepszy smartfon z serii Google Pixel 10 odarty z tajemnic
Google Pixel 10 Pro Fold pojawił się w dużym przecieku danych, który ujawnia kluczowe cechy tego świetnie się zapowiadającego składaka. Telefon jest też już zapowiadany przez Google.
Serwis WinFuture zamieścił pełną specyfikację nadchodzącego smartfonu Google Pixel 10 Pro Fold. Będzie to pierwszy składany smartfon, który dorównuje klasycznym flagowcom pod względem pyło- i wodoodporności. Urządzenie zapewni ochronę na poziomie IP68, co oznacza pełną wytrzymałość na wnikanie kurzu i zanurzenie w wodzie nawet przez 30 minut. To pierwszy taki składak na świecie, a konkurencyjne modele, jak Samsung Galaxy Z Fold7, oferują jedynie klasę IP48 (czyli pełną odporność na wodę, ale już nie na pył). Konstrukcję wzmacnia lotnicze aluminium, a całość będzie ważyć słuszne 258 gramów.
Zgodnie z przeciekami, Pixel 10 Pro Fold bardzo przypomina wcześniejszy model, więc nie może konkurować płaską obudową z Galaxy Z Fold7. Rozłożony ma 5,2 mm, a po zamknięciu – 10,8 mm.
Najważniejsze zmiany to większy, 6,4-calowy zewnętrzny wyświetlacz OLED (rozdzielczość 1080 x 2364, jasność do 3000 nitów, odświeżanie 60-120 Hz), a w środku znajdziemy 8-calowy panel OLED Super Actua Flex (2076 x 2152, odświeżanie 1-120 Hz, maksymalna jasność również 3000 nitów). Obie matryce są znacznie jaśniejsze niż w poprzedniku, co przekłada się na lepszą widoczność w słońcu.
Najnowszy składak Google napędza układ Tensor G5, wspierany przez chip Titan M2 odpowiadający za bezpieczeństwo. Do tego smartfon otrzymał 16 GB pamięci RAM i aż trzy opcje pamięci masowej UFS 4.0 – 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. W specyfikacji znajdziemy także WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, wsparcie dla protokołu Thread i dwusystemowy GNSS.
Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 48 Mpix, szerokokątną 10,5 Mpix i telefoto 10,8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym. Zoom cyfrowy sięga 20x, a stabilizacja obrazu to kombinacja OIS i EIS. W wycięciach ekranów znalazły się aparaty 10 Mpix do selfie.
Mocnym atutem akumulator – urządzenie otrzymało ogniwo o pojemności 5015 mAh, co znacznie przewyższa poprzednika (4650 mAh), a także Galaxy Z Fold7 (4400 mAh). Niestety ładowanie przewodowe pozostaje na poziomie 30 W, a bezprzewodowe 15 W (Qi2). Smartfonem dyryguje Android 16 z gwarancją aż 7 lat aktualizacji.
Premiera Pixel 10 Pro Folda zaplanowana jest na 20 sierpnia, ale urządzenie trafi do sklepów dopiero w październiku. Według WinFuture smartfon wejdzie do sprzedaży w wybranych krajach Europy za 1899 euro, czyli za 8100 zł. Niestety, nowy Fold – wzorem poprzednika – nie będzie oficjalnie dostępny w Polsce.