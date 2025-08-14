Najlepszy smartfon z serii Google Pixel 10 odarty z tajemnic

Serwis WinFuture zamieścił pełną specyfikację nadchodzącego smartfonu Google Pixel 10 Pro Fold. Będzie to pierwszy składany smartfon, który dorównuje klasycznym flagowcom pod względem pyło- i wodoodporności. Urządzenie zapewni ochronę na poziomie IP68, co oznacza pełną wytrzymałość na wnikanie kurzu i zanurzenie w wodzie nawet przez 30 minut. To pierwszy taki składak na świecie, a konkurencyjne modele, jak Samsung Galaxy Z Fold7, oferują jedynie klasę IP48 (czyli pełną odporność na wodę, ale już nie na pył). Konstrukcję wzmacnia lotnicze aluminium, a całość będzie ważyć słuszne 258 gramów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgodnie z przeciekami, Pixel 10 Pro Fold bardzo przypomina wcześniejszy model, więc nie może konkurować płaską obudową z Galaxy Z Fold7. Rozłożony ma 5,2 mm, a po zamknięciu – 10,8 mm.

Najważniejsze zmiany to większy, 6,4-calowy zewnętrzny wyświetlacz OLED (rozdzielczość 1080 x 2364, jasność do 3000 nitów, odświeżanie 60-120 Hz), a w środku znajdziemy 8-calowy panel OLED Super Actua Flex (2076 x 2152, odświeżanie 1-120 Hz, maksymalna jasność również 3000 nitów). Obie matryce są znacznie jaśniejsze niż w poprzedniku, co przekłada się na lepszą widoczność w słońcu.

Najnowszy składak Google napędza układ Tensor G5, wspierany przez chip Titan M2 odpowiadający za bezpieczeństwo. Do tego smartfon otrzymał 16 GB pamięci RAM i aż trzy opcje pamięci masowej UFS 4.0 – 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. W specyfikacji znajdziemy także WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, wsparcie dla protokołu Thread i dwusystemowy GNSS.

Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 48 Mpix, szerokokątną 10,5 Mpix i telefoto 10,8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym. Zoom cyfrowy sięga 20x, a stabilizacja obrazu to kombinacja OIS i EIS. W wycięciach ekranów znalazły się aparaty 10 Mpix do selfie.

Mocnym atutem akumulator – urządzenie otrzymało ogniwo o pojemności 5015 mAh, co znacznie przewyższa poprzednika (4650 mAh), a także Galaxy Z Fold7 (4400 mAh). Niestety ładowanie przewodowe pozostaje na poziomie 30 W, a bezprzewodowe 15 W (Qi2). Smartfonem dyryguje Android 16 z gwarancją aż 7 lat aktualizacji.