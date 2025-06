Apple znowu ugina się pod presją Unii. Zmienia zasady w App Store

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy

Deweloperzy w UE, którzy chcą promować oferty cyfrowe także poza App Store, mogą zdecydować się na Store Services Tier 1 – tańszą wersję usług. Wybierając ten model, nadal mają dostęp do podstawowych funkcji, takich jak zarządzanie aplikacją, bezpieczeństwo, dostarczanie treści i podstawowe narzędzia do zaangażowania użytkowników. Nie ma tu za to dodatkowych opcji marketingowych i kuratorskich.