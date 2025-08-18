Sprzęt

Roboty Tesli będą miały ludzkie twarze. Zrobi je Samsung

Koreański gigant w świecie nowych technologii stawia na dywersyfikację produkcji oraz zacieśnia współpracę z firmą Elona Muska.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18 SIE 2025
0
Samsung, jeden z globalnych liderów rynku OLED i główny dostawca paneli m.in. dla Apple, szykuje się do rozszerzenia działalności o nowy segment. Według najnowszych doniesień południowokoreański gigant nawiązał współpracę z Teslą, ale nie w zakresie samochodów elektrycznych. Nowym odbiorcą matryc OLED ma być projekt humanoidalnego robota Optimus.

Koreańczycy nie chcą się skupiać tylko na TV czy smartfonach

Czebol dostarczy wyświetlacze OLED, które zostaną wykorzystane jako "twarz" robota. Ekran ma pełnić rolę głównego narzędzia komunikacji - prezentować emocje, mimikę, podstawowe informacje o stanie maszyny. To kluczowe w kontekście zastosowań przemysłowych, gdzie łatwiejsza interakcja z człowiekiem jest szczególnie ważna. Ale z czasem takie rozwiązanie mogłoby znaleźć się także w przestrzeni konsumenckiej.

Elon Musk zapowiada, że masowa produkcja Optimusa może ruszyć już w 2026 roku. W pierwszej fazie roboty mają wykonywać rutynowe, mniej wymagające fizycznie zadania. Z biegiem czasu ich rola może się jednak poszerzyć, a wyświetlacze OLED staną się czymś więcej niż tylko ekranami - mogą stać się kluczowym elementem umożliwiającym robotowi wyrażanie intencji i nadawanie mu bardziej ludzkiego wizerunku.

Dla Samsunga to znaczący krok w stronę dywersyfikacji klientów i odejścia od koncentracji wyłącznie na smartfonach czy telewizorach. Partnerstwo z Teslą wpisuje się w szerszy trend, w którym technologia OLED znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach, w tym w robotyce.

Zródła zdjęć: Tesla/Optimus
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne