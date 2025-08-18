Google ulepsza Circle to Search. Tłumaczenie na żywo w filmach

Google pracuje nad obiecującym rozszerzeniem opcji tłumaczenia dostępnej w „Zakreśl, aby wyszukać” (Circle to Search) – narzędziu, które pozwala szybko wyszukiwać informacje o dowolnych elementach wyświetlanych na ekranie smartfonu z Androidem. Dotychczas funkcja tłumaczenia pozwalała przekładać wyłącznie statyczne teksty. Jak wynika z analizy nowej wersji aplikacji, dokonanej przez Android Authority, trwają prace nad funkcją „Live Translate” (Tłumaczenie na żywo), która umożliwi tłumaczenie dynamicznie zmieniających się treści, takich jak teksty na stronach internetowych, w GIF-ach czy w materiałach wideo.

Nowa funkcja Live Translate umożliwi tłumaczenie tekstów, które się zmieniają i przesuwają na ekranie, np. podczas przewijania strony WWW czy oglądania filmu lub GIF-a. Co więcej, będzie można wybrać, czy tłumaczyć treści w całej aplikacji, na całym ekranie, czy tylko w wybranej, kadrowanej przez użytkownika części.

Tłumaczenie będzie aktywowane z poziomu szuflady aplikacji Circle to Search, gdzie znajdzie się dostępna istniejąca już funkcja tłumaczenia statycznych tekstów oraz rozpoznawania muzyki. Użytkownik będzie także mógł łatwo wybrać język, na jaki mają być tłumaczone treści – umożliwi to pływające okno z ustawieniami. Element ten będzie można przesuwać po ekranie, minimalizować lub usuwać. Pływające okno pozwoli też na kadrowanie, aby tłumaczyć tylko fragmenty ekranu, choć ta opcja, przynajmniej w obecnej wersji testowej, jeszcze nie działa. Rozszerzone tłumaczenie zadebiutuje z nowym efektem graficznym – krawędzie ekranu będą podkreślone animowaną, tęczową poświatą.