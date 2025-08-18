Google ukarany w Australii. Miliony dolarów za brak wyboru

Google, Telstra i Optus – zakazane porozumienie

Między grudniem 2019 roku a marcem 2021 roku Google zawierał porozumienia z dwoma największymi operatorami w Australii – Telstrą i Optusem. Na ich mocy smartfony z Androidem sprzedawane przez tych operatorów miały mieć fabrycznie zainstalowaną wyłącznie wyszukiwarkę Google, bez możliwości dodania konkurencyjnych rozwiązań. W zamian operatorzy otrzymywali część przychodów z reklam wyświetlanych w wynikach wyszukiwania.

ACCC uznało takie działania za ograniczające konkurencję i nielegalne. Jak podkreśliła przewodnicząca urzędu Gina-Cass Gottlieb, tego typu praktyki prowadzą do mniejszego wyboru, wyższych kosztów i gorszej jakości usług dla konsumentów.

55 mln dolarów kary i koniec blokady

Spółka Google Asia Pacific przyznała się do winy i razem z urzędem złożyła wniosek do sądu o nałożenie kary w wysokości 55 mln dolarów australijskich (130 mln zł). Ostateczną decyzję podejmie Sąd Federalny, ale Google już teraz zobowiązał się do zmian w umowach z producentami telefonów i operatorami.

Firma usunie zapisy, które wymuszały domyślną instalację i ustawienie Google Search jako jedynej wyszukiwarki. Podobne zobowiązania złożyły wcześniej Telstra, Optus i TPG. Dzięki temu australijscy konsumenci mają wreszcie zyskać realny wybór przy konfiguracji nowych smartfonów.

Większa konkurencja w erze AI

ACCC zwraca uwagę, że decyzja zapadła w momencie, gdy na rynku pojawiają się nowe narzędzia wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Otwarta konkurencja ma dać szansę mniejszym graczom na wejście do gry i zaoferowanie innowacyjnych usług.