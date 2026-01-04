Szef Microsoftu zakazuje jednego słowa i wyjaśnia, dlaczego

Szef Microsoftu ucisza krytyków AI, a tymczasem chaos narasta

Rok 2026 ma być dla Microsoftu (i nie tylko) rokiem AI. "Musimy wyjść poza spory o to, czy mamy do czynienia z AI slopem, czy wyrafinowaną technologią" – napisał w podsumowaniu roku 2025 CEO Microsoftu, Satya Nadella, który uważa, że jesteśmy już w przełomowym momencie. AI slop to czyli niskiej jakości masowe treści stworzone przez AI

Redaktor Windows Central, Jez Corden w swoim felietonie wypunktował, że słowa Satyi Nadelli to kolejny dowód na to, że Microsoft żyje w świecie własnych narracji, a nie w świecie użytkowników. Zamiast odnieść się do faktycznych problemów ekosystemu – spadku jakości Windowsa, zamieszania wokół Xboxa, stagnacji Surface czy rosnącej migracji do Linuxa – CEO firmy po raz kolejny próbuje przykryć wszystko kolejną wizją przyszłości opartą na AI. Corden zauważa, że to wygodna strategia – mówić o jutrze, by nie musieć tłumaczyć się z dzisiejszych porażek.

Nadella twierdzi, że w 2026 roku AI wejdzie w fazę upowszechnienia, a społeczeństwo już teraz zacznie odróżniać widowisko od wartości. Corden odpowiada, że to właśnie Microsoft dostarcza dziś najbardziej spektakularne, a najmniej użyteczne integracje AI w branży. Copilot w Windowsie jest natarczywy, nieintuicyjny i często bezużyteczny bez wiedzy z zakresu inżynierii promptów. Funkcje, które powinny być banalne – generowanie napisów w Clipchampie czy edycja zdjęć w aplikacji Zdjęcia – często zwyczajnie nie działają. Jeśli to ma być ta zapowiadana wartość, to według Cordena – Microsoft sam nie rozumie własnych słów.

Nadella zapewnia, że AI będzie stanowić fundamenty, na którym rozbudujemy i odblokujemy potencjał w nas drzemiący, ale go nie zastąpi. Corden uważa takie deklaracje za naiwne lub nieuczciwe, zwłaszcza w kontekście masowych zwolnień w Microsoftcie i przechwałek, że 30% firmowego kodu pisze teraz automat. W praktyce nie przełożyło się to ani na wzrost jakości produktów, ani na większą satysfakcję klientów. Wręcz przeciwnie – użytkownicy coraz częściej mają wrażenie, że Microsoft skupia się na marketingu zamiast potrzebach.

W swoim tekście Nadella zapowiada przejście od modeli do systemów, które mają wreszcie przynieść realny wpływ na świat. Corden komentuje, że brzmi to jak powtórka z czasów metaverse – technologii, którą CEO Microsoftu jeszcze niedawno przedstawiał jako przyszłość interakcji cyfrowych. Dziś metaverse leży w tym samym grobie co NFT, a Microsoft udaje, że nigdy nie traktował go poważnie. Corden widzi w tym niebezpieczny schemat – wielkie obietnice, brak konkretów, szybkie porzucenie tematu, gdy gorączka wokół tematu opada.

Nadella przyznaje, że AI nie uzyskało jeszcze społecznej aprobaty, ale zamiast zastanowić się, dlaczego tak jest, apeluje, by przestać mówić o "slopie". Corden zauważa, że to odwracanie uwagi od faktu, że wiele funkcji AI jest niedopracowanych, narzuconych na siłę i nie rozwiązuje żadnych realnych problemów. Zamiast poprawić produkt, Microsoft woli poprawiać język krytyków.

W tle narasta frustracja użytkowników. Coraz więcej osób rezygnuje z Windowsa, a całe rządy migrują na Linuxa. Microsoft zdaje się jednak ignorować sygnały ostrzegawcze, skupiając się na tym, co dobrze wygląda w prezentacjach dla inwestorów. Corden ostrzega, że firma zaczyna powtarzać błędy korporacji, które zbyt długo wierzyły we własny PR.

AI może być ważnym filarem Microsoftu, ale – jak podkreśla Corden – fundamentem są Windows, Office, sprzęt i zaufanie użytkowników. Bez nich AI Microsoftu nie ma na czym stać. Dopóki firma nie zacznie naprawiać podstaw, dopóty określenie slop będzie wracać jak bumerang.