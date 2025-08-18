Nowy Player: prapremiery, pakiety i treści tylko online

Prapremiery i treści "Extra"

Od września w Playerze będzie można oglądać nowe odcinki "Szpitala Św. Anny" jeszcze przed emisją w telewizji. Wcześniej serial był udostępniany równolegle z TV. Prapremiery obejmą też takie programy, jak "Kuchenne rewolucje", "Kobieta na krańcu świata", "Detektywi", "Na Wspólnej" czy "Ukryta prawda".

Dalsza część tekstu pod wideo

Serwis wprowadza także specjalne odcinki w formule "Extra", czyli poszerzone o fragmenty, które nie trafiły na antenę. Dotyczy to między innymi "Ślubu od pierwszego wejrzenia", "MasterChefa" i "Afryki Express".

Nowe formaty tylko online

Jednym z pierwszych projektów przygotowanych specjalnie dla platformy będzie "Top Model Icons". W programie sześć uczestniczek poprzednich edycji "Top Model" opowie o swojej drodze po zakończeniu show. Premiera odbędzie się 20 sierpnia 2025 roku.

Player uporządkował pakiety

Od 18 sierpnia serwis wprowadza nowy, prostszy podział oferty:

bezpłatnie z reklamami – dostęp do części biblioteki VOD, wybranych kanałów na żywo i 22 kanałów FAST,

– dostęp do części biblioteki VOD, wybranych kanałów na żywo i 22 kanałów FAST, pakiety bez reklam (od 25 zł/mies.) – pełna biblioteka TVN, prapremiery, treści "Extra", kanały telewizyjne i kanały FAST,

(od 25 zł/mies.) – pełna biblioteka TVN, prapremiery, treści "Extra", kanały telewizyjne i kanały FAST, LIVE TV – pakiet można kupić osobno lub w zestawie, a w nim między innymi TVN24, Eurosport, Discovery, CNN i TLC,

– pakiet można kupić osobno lub w zestawie, a w nim między innymi TVN24, Eurosport, Discovery, CNN i TLC, Wypożyczalnia Player – około 2500 filmów w modelu pay-per-view, od 5 zł za tytuł.

Dotychczasowi subskrybenci pakietów z reklamami zachowają swoje warunki i mogą je przedłużać bez zmian.

Kino na życzenie