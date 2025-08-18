Telewizja i VoD

Nowy Player: prapremiery, pakiety i treści tylko online

Player wprowadza od sierpnia duże zmiany w swojej ofercie. Serwis stawia na prostszy podział pakietów, prapremiery popularnych programów i seriali, a także nowe formaty specjalne dostępne wyłącznie online.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:56
Prapremiery i treści "Extra"

Od września w Playerze będzie można oglądać nowe odcinki "Szpitala Św. Anny" jeszcze przed emisją w telewizji. Wcześniej serial był udostępniany równolegle z TV. Prapremiery obejmą też takie programy, jak "Kuchenne rewolucje", "Kobieta na krańcu świata", "Detektywi", "Na Wspólnej" czy "Ukryta prawda".

Serwis wprowadza także specjalne odcinki w formule "Extra", czyli poszerzone o fragmenty, które nie trafiły na antenę. Dotyczy to między innymi "Ślubu od pierwszego wejrzenia", "MasterChefa" i "Afryki Express".

Nowe formaty tylko online

Jednym z pierwszych projektów przygotowanych specjalnie dla platformy będzie "Top Model Icons". W programie sześć uczestniczek poprzednich edycji "Top Model" opowie o swojej drodze po zakończeniu show. Premiera odbędzie się 20 sierpnia 2025 roku.

Player uporządkował pakiety

Od 18 sierpnia serwis wprowadza nowy, prostszy podział oferty:

  • bezpłatnie z reklamami – dostęp do części biblioteki VOD, wybranych kanałów na żywo i 22 kanałów FAST,
  • pakiety bez reklam (od 25 zł/mies.) – pełna biblioteka TVN, prapremiery, treści "Extra", kanały telewizyjne i kanały FAST,
  • LIVE TV – pakiet można kupić osobno lub w zestawie, a w nim między innymi TVN24, Eurosport, Discovery, CNN i TLC,
  • Wypożyczalnia Player – około 2500 filmów w modelu pay-per-view, od 5 zł za tytuł.

Dotychczasowi subskrybenci pakietów z reklamami zachowają swoje warunki i mogą je przedłużać bez zmian.

Kino na życzenie

W Wypożyczalni Player cały czas pojawiają się nowe hity filmowe. W ostatnich tygodniach dodano między innymi takie hity, jak "Gladiator II", "Venom 3", "Vaiana 2", "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" czy "Minecraft".

telepolis
Player player nowości streaming wideo sierpień 2025 Player zmiany w ofercie
Zródła zdjęć: Shutterstock, Player
Źródła tekstu: Player