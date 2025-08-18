Tech

Najnowsze chińskie sprzęty używają starych, 5-letnich technologii

Wygląda na to, że USA dopięły swego. Państwo Środka ma spore zaległości, co udowadnia analiza najnowszych układów tamtejszego giganta - Huawei.

Huawei znalazło się ponownie w centrum uwagi. Wszystko za sprawą najnowszego układu Kunpeng 930, który trafił do sprzedaży na jednym z chińskich portali aukcyjnych, a następnie został zakupiony i przeanalizowany przez entuzjastę. W toku badań z użyciem mikroskopu elektronowego stwierdzono, że moduły pamięci SRAM korzystają z litografii 5 nm od TSMC, która weszła do masowej produkcji w 2020 roku.

Należy zakładać, że Huawei używa firm fasadowych

Poprzednia generacja, Kunpeng 920, zaprezentowana w 2019 roku opierała się na architekturze ARM i była wytwarzana w technologii 7 nm. Huawei planowało wprowadzenie Kunpeng 930 już w 2021 roku, jednak restrykcje ze strony USA uniemożliwiły skorzystanie z zaawansowanych procesów litograficznych i znacząco opóźniły rozwój.

Choć nowy chip nie figuruje na oficjalnej stronie producenta, pojawił się już w ubiegłym roku w bazie Geekbench 6, gdzie jego osiągi były porównywalne do procesorów AMD z 2020 roku. A oznaczenia na sprawdzonym pod mikroskopem układzie sugerują, że pochodzi on z końcówki 2024 roku.

Na chwilę obecną brak jest informacji w jaki sposób Huawei nadal produkuje układy w zakładach TSMC. Należy jednak zakładać, że podobnie jak wcześniej dochodzi do tego z wykorzystaniem firm fasadowych.

To wyjaśniałoby też, czemu nie użyto litografii 3 nm - ta jest zarezerwowana dla dużych i sprawdzonych klientów, takich jak Apple, AMD, NVIDIA, Intel czy Qualcomm. Co ważniejsze wygląda na to, że amerykańskie sankcje skutecznie ograniczyły zdolności Chińczyków do konkurowania na najwyższym poziomie w sektorze półprzewodników.

