AMD szykuje sporo nowości. Zobaczymy je jeszcze w tym roku

AMD ogłosiło, że 11 listopada w Nowym Jorku odbędzie się Financial Analyst Day 2025. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu firmy, podczas którego kierownictwo najwyższego szczebla przedstawi plany dotyczące technologii następnej generacji oraz strategię rozwoju na kolejne lata. Spodziewane są liczne prezentacje i ogłoszenia, które będą miały znaczenie zarówno dla rynku serwerowego, jak i konsumenckiego.

To nie będzie pokaz konkretnych produktów

Podczas wydarzenia głównym tematem będzie AI oraz rozwiązania dla centrów danych. Firma ma omówić procesory oparte na architekturze Zen 6, znane pod nazwą Venice, a także przyszłe jednostki Verano. W planie wydawniczym mogą znaleźć się również wzmianki o Zen 7, co pozwoli lepiej zrozumieć kierunek rozwoju procesorów w kolejnych latach.

Dużo miejsca zostanie poświęcone serii Instinct. AMD już oficjalnie zapowiedziało serię MI400 i MI500, dlatego teraz można spodziewać się informacji o kolejnej generacji, wykraczającej poza rok 2027. Producent przeszedł na coroczny cykl wydawniczy w segmencie akceleratorów AI, więc aktualizacji i nowości będzie prawdopodobnie sporo.

W segmencie konsumenckim firma skupi się zapewne na procesorach Ryzen dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Na rynku kart graficznych AMD może poświęcić uwagę RDNA 5 lub nawet nowej linii UDNA, przeznaczonej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych.