NVIDIA GeForce NOW mocno się zmieni. Będzie jeszcze lepiej

NVIDIA ogłosiła największą w historii aktualizację usługi GeForce NOW. Platforma chmurowa dla graczy otrzyma wsparcie dla architektury Blackwell, która wprowadzi do niej wydajność kart graficznych GeForce RTX 5080, technologię DLSS 4 z MFG i szereg nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Gracze będą mogli streamować w jakości do 5K przy 120 FPS, a w wybranych grach osiągnąć nawet 360 FPS w Full HD.

Biblioteka GeForce NOW liczy już ponad 2300 tytułów

Nowością będzie tryb Cinematic Quality Streaming, poprawiający wierność kolorów, płynność obrazu i ostrość grafiki, co przełoży się na doświadczenia wizualne dorównujące najlepszym gamingowym PC. NVIDIA podkreśla, że dzięki globalnej sieci SuperPOD większość graczy we wspieranych regionach może liczyć na opóźnienia poniżej 30 ms.

Oprócz tego użytkownicy dostaną funkcję Install-to-Play, która pozwoli powiększyć już i tak rozbudowaną bibliotekę gier. Tytuły będą mogły być przechowywane w chmurze z wykorzystaniem technologii NVMesh, a użytkownicy planu Ultimate i Performance otrzymają 100 GB przestrzeni na sesję w cenie abonamentu, z możliwością rozszerzenia do 1 TB.

Dodatkowo GeForce NOW trafi na nowe urządzenia, a dotychczasowe doczekają się aktualizacji. Steam Deck zyska wsparcie do 90 FPS, telewizory LG jako pierwsze umożliwią streamowanie w 4K przy 120 Hz z HDR, a kierownice wyścigowe Logitech otrzymają natywną kompatybilność dla możliwie najniższych opóźnień.

NVIDIA zapowiedziała również współpracę z Discordem i EPIC Games, dzięki której gracze będą mogli testować gry bezpośrednio w Discordzie bez zakładania nowych kont czy ściągania plików na własny dysk - pilotażowo program zacznie się od Fortnite. Rozwiązanie to ma ułatwić odkrywanie nowych gier i wspólną zabawę ze znajomymi.