Rząd ogranicza Polakom dostęp do gotówki? Poseł domaga się wyjaśnień

Obrót gotówkowy spełnia cały szereg istotnych społecznie i gospodarczo funkcji, przykładowo: pozwala na zachowanie prywatności i zapobiega gromadzeniu danych wrażliwych o obywatelach przez międzynarodowe korporacje; chroni przed wykluczeniem finansowym osób, które z różnych przyczyn mają utrudnione korzystanie z płatności bezgotówkowych; obrót gotówkowy jest preferowany przez polskie małe i mikrofirmy i utrzymuje związane z nimi miejsca pracy; zwiększa bezpieczeństwo pozwalając na podtrzymanie podstawowego obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych. Gotówka jest w pełni legalnym i równouprawnionym środkiem płatniczym i powinna być powszechnie akceptowana, szczególnie w instytucjach publicznych. Nakłanianie, albo wręcz przymuszanie, do obrotu bezgotówkowego jest niewątpliwie działaniem korzystnym dla lobby banków i instytucji finansowych. Co zrozumiałe utworzyły one Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Zdziwienie natomiast budzi przystąpienie do niej instytucji publicznej takiej jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które powinno działać zgodnie z interesem obywateli i w sposób niedyskryminujący dla legalnego środka płatniczego, jakim jest gotówka.