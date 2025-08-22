Alior Bank z nowością w aplikacji. Już dla wszystkich klientów
Klienci indywidualni Alior Banku mogą już korzystać z całkiem nowego kantoru w aplikacji mobilnej Alior Mobile oraz serwisie transakcyjnym Alior Online. Nowe rozwiązanie działa w systemie 24/7 i oferuje szereg udogodnień, które ułatwią wymianę walut na co dzień.
Kantor w aplikacji Alior Mobile i serwisie Alior Online stanowi niezależne rozwiązanie wobec dotychczasowego Kantoru Walutowego Alior Banku. Nowa usługa zapewnia klientom dostęp do narzędzi, które umożliwiają im łatwe planowanie transakcji i szybką reakcję na zmiany na rynku. Wśród dostępnych funkcji znajduje się m.in. opcja opłacenia zakupu waluty kodem BLIK, ustawianie zleceń wymiany po ustalonym przez klienta kursie oraz możliwość otrzymywania powiadomień, gdy kurs osiągnie żądany poziom. Dzięki pełnej integracji z systemem bankowości, klienci mogą realizować transakcje z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – bez konieczności logowania się do osobnych serwisów czy aplikacji.
Dzięki nowej usłudze klienci mogą wymieniać pięć najpopularniejszych walut: złotówki, euro, dolary amerykańskie, funty brytyjskie i franki szwajcarskie. Transakcje realizowane są w czasie rzeczywistym, a wymiana następuje pomiędzy rachunkami walutowymi klienta.
Rozszerzenie funkcjonalności naszej aplikacji mobilnej o kantor to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują pełnej obsługi finansowej w jednym miejscu. Stworzyliśmy usługę, która łączy dostępność, prostotę i nowoczesność, dzięki czemu wymiana walut staje się jeszcze bardziej intuicyjna i elastyczna
Kantor dostępny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Usługa została automatycznie udostępniona wszystkim klientom indywidualnym posiadającym dostęp do bankowości internetowej lub mobilnej i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.