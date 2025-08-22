Alior Bank z nowością w aplikacji. Już dla wszystkich klientów

Kantor w aplikacji Alior Mobile i serwisie Alior Online stanowi niezależne rozwiązanie wobec dotychczasowego Kantoru Walutowego Alior Banku. Nowa usługa zapewnia klientom dostęp do narzędzi, które umożliwiają im łatwe planowanie transakcji i szybką reakcję na zmiany na rynku. Wśród dostępnych funkcji znajduje się m.in. opcja opłacenia zakupu waluty kodem BLIK, ustawianie zleceń wymiany po ustalonym przez klienta kursie oraz możliwość otrzymywania powiadomień, gdy kurs osiągnie żądany poziom. Dzięki pełnej integracji z systemem bankowości, klienci mogą realizować transakcje z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – bez konieczności logowania się do osobnych serwisów czy aplikacji.