To już zmierzch gotówki? Dane nie kłamią

Kolejne raporty na temat liczby bankomatów w Polsce ujawniają smutną prawdę. Urządzeń jest coraz mniej. Najnowsze dane po raz kolejny to potwierdzają, o czym pisze serwis cashless.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Liczba bankomatów w Polsce

Pod koniec czerwca 2025 roku w Polsce funkcjonowały 20523 bankomaty. To spadek o dokładnie 74 urządzenia w porównaniu z pierwszym kwartałem i 167 mniej maszyn niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadek niewielki, ale trend wciąż jest stały. Z kwartału na kwartał Polacy mają do dyspozycji coraz mniej urządzeń, z których mogą szybko wypłacić gotówkę.

Spośród ponad 20 tys. urządzeń dokładnie 14466 pozwala na wypłatę gotówki przy użyciu technologii zbliżeniowej, a 19470 za pomocą systemu płatności BLIK.

Najwięcej bankomatów w Polsce ma sieć Euronet. Tych jest 7646. Na kolejnych miejscach znajdują się ITCARD, czyli Planet Cash (5122) oraz PKO BP (3067). Nowy operator na polskim rynku, czyli ATM Express (przejął urządzenia Banku Millennium) niestety nie podał liczby posiadanych bankomatów, ale ich liczba szacowana jest w tym momencie na 59 urządzeń.