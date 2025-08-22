Flagowy OnePlus w cenie średniaka. Musisz się spieszyć

OnePlus Pad 2 nie jest najnowszym tabletem marki, bo na rynek wszedł już OnePlus Pad 3, który jest jednak dość drogi, a przy tym dla wielu użytkowników może okazać się zbyt duży – ma ekran 13,2 cala. Starszy OnePlus Pad 2 jest bardziej poręczny, a jego serce, czyli Snapdragon 8 Gen 3, to wciąż bardzo wydajny układ, zapewniające pełnię komfortu użytkowania. OnePlus Pad 2 ma flagową specyfikację i stanowi dobry wybór do pracy i zabawy.

Gdy OnePlus Pad 2 wchodził do sprzedaży, kosztował około 2500 zł, od tego czasu staniał do ok. 1850 zł, jednak w najnowszej promocji OnePlusa można zaoszczędzić jeszcze więcej – na stronie producenta obecnie trwa wyprzedaż, w której urządzenie dostępne jest za 349 euro, czyli niecałe 1490 zł. Dodatkowo do tabletu dołączana jest za darmo klawiatura OnePlus Pad 2 Smart Keyboard o wartości ponad 600 zł. Dodatkowo można jeszcze obniżyć cenę, oddając stare urządzenie, a studenci otrzymają dodatkowo rabat 10%.

Okazja jest dostępna w internetowym sklepie OnePlus Promocja kończy się 27 sierpnia.

OnePlus Pad 2 ma ekran IPS o przekątnej 12,1 cala, w rozdzielczości 3K (3000 x 2120) i o proporcjach 7:5. Odświeżanie obrazu sięga 144 Hz, a jasność wyświetlacza – 900 nitów szczytowo.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X. Na własne dane użytkownik otrzyma 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. OnePlus Pad 2 pozwala skorzystać z łączności Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, ma też port USB-C (USB 3.2 Gen1) i dwa aparaty: przedni 8 Mpix i z tyłu 13 Mpix.