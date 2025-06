OnePlus Pad 3 - tablet marzenie, na który nie trzeba chwilówki (test)

Do testów otrzymałem tym razem najnowszy, flagowy tablet marki OnePlus. Pad 3 to bardzo duże, ale jednocześnie zgrabne urządzenie. W jego wnętrzu kryją się bardzo wydajne podzespoły, takie choćby jak układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wspierany przez 12 GB pamięci RAM.

Dalsza część tekstu pod wideo

A jak to wszystko sprawdza się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Aluminiowa obudowa + szklany przód,

Wymiary 289,61 x 209,66 x 5,79 mm, masa: 675 g,

13,2-calowy wyświetlacz LCD (LTPS) o rozdzielczości 3392 x 2400 pikseli (315 PPI), 144 Hz,

8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite (do 4,32 GHz), grafika Adreno 830 (do 1,1 GHz),

12 GB RAM-u LPDDR5x (4,266 GHz), 256 GB pamięci masowej UFS 4.0,

Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1,

Audio: 8 głośników (4 niskotonowe + 4 wysokotonowe), 2 mikrofony, kodeki Bluetooth Audio: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC i LHDC,

Tylny aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.2, wideo 4K@30fps, EIS,

Przedni aparat 8 Mpix. obiektyw z przysłoną f/2.0, wideo 1080p@30fps,

Akumulator o pojemności 12140 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 80 W,

Android 15 z interfejsem OxygenOS 15.

W zestawie z tabletem w kolorze Storm Blue otrzymałem również kabel USB A-C oraz klawiaturę OnePlus Pad 3 Smart Keyboard z etui na tablet.

Duży i zgrabny, w aluminiowym unibody

OnePlus Pad 3 to duży, ale jednocześnie bardzo cienki tablet. Elegancji dodaje urządzeniu również aluminiowa obudowa typu „unibody” o matowym, niebieskawym wykończeniu. Jej zaletą jest to, że zapewnia mocny chwyt. Widać na niej za to odciski palców i inne zabrudzenia, choć nie tak bardzo, jak na błyszczącym szklanym przodzie.

Gdy połączymy tablet z etui i klawiaturą, które otrzymałem w zestawie testowym, całość zaczyna przypominać laptop, wynosząc wygodę korzystania z Pada 3 na zupełnie nowy poziom. Całość obsługuje się bardzo wygodnie, choć połączenia tablet – klawiatura mogłoby być sztywniejsze.

Klawiatura łączy się z tabletem przewodowo, dzięki trzem metalowym „pinom” na obudowie i klawiaturze. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ładowaniu baterii w klawiaturze. Poza tym odłączenie jej od tabletu spowoduje automatyczne przełączenie się na klawiaturę ekranową. Poza Europą jest jednak wersja Bluetooth tego akcesorium.

Biometria jest, ale ograniczona

Tablet marki OnePlus oferuje swoim użytkownikom możliwość odblokowania urządzenia za pomocą biometrii. Do dyspozycji mamy tu jednak tylko funkcję rozpoznawania twarzy, która jednak działa sprawnie. Czytnika linii papilarnych nie ma.

Czytelny ekran, choć bardzo błyszczący

Prawie cały przód tabletu OnePlus Pad 3 zajmuje wyświetlacz o dużej rozdzielczości, co przekłada się na zagęszczenie punktów na poziomie 315 ppi. W tego typu sprzęcie gwarantuje to, że obraz na ekranie będzie zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi.

Jeśli chodzi o błyszczącą, szklaną powierzchnię ekranu, to może ona trochę przeszkadzać. Szczególnie wtedy, gdy ostre światło słoneczne będzie się w niej odbijać. Jednak nawet mimo tego, jasność wyświetlacza wystarcza do tego, by obraz na ekranie był czytelny w większości sytuacji. Zmierzone przeze mnie maksimum jasności wyniosło 605 nitów przy regulacji ręcznej i 896 nitów przy regulacji automatycznej.

Testując tablet, sprawdziłem również jednolitość podświetlenia. W tym celu podzieliłem powierzchnię ekranu na 9 mniej więcej równych części i zmierzyłem jasność dla każdej z nich. Wyniki przedstawiłem na dołączonych niżej grafikach – dla maksymalnej jasności (w trybie ręcznym) oraz niskiej jasności. Różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym obszarem przekroczyła 13%. To sporo, ale nie rzuca się to w oczy.

Ekran w tablecie OnePlus Pad 3 wyróżnia się za to jakością obrazu. Kolory wyglądają na nim tak samo dobrze pod każdym kątem i niezależnie od trybu ich pracy, który wybierzemy. Różnią się one między sobą między innymi nasyceniem kolorów, co jednak w żadnym przypadku nie jest ani przesadzone, ani zbyt ubogie.

Tryb

kolorów Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ∆E

(MAX) Naturalne 6587 K 97,4% sRGB

69,9% AdobeRGB

71,9% DCI P3 101,8% sRGB

70,1% AdobeRGB

72,1% DCI P3 0,26 (1,29) Pro 6528 K 96,8% sRGB

69,6% AdobeRGB

72,3% DCI P3 102,2% sRGB

70,4% AdobeRGB

72,4% DCI P3 0,11 (1,33) Jaskrawe 6502 K 98,8% sRGB

85,4% AdobeRGB

92,9% DCI P3 138,2% sRGB

94,2% AdobeRGB

97,9% DCI P3 0,10 (1,35) Pokaż więcej

Mocny dźwięk z 4 par głośników

OnePlus Pad 3 został wyposażony w rozmieszczone przy dwóch krótszych bokach cztery pary głośników, z których każda skłąda się z jednostki nisko- i wysokotonowej. Pracując razem tworzą wysokiej jakości mocny dźwięk. Zmierzona w odległości 60 cm od nich maksymalna głośność podczas słuchania muzyki z Tidala wyniosła 85,2 dB. Całkiem nieźle. Warto też docenić fakt, że żadne dźwięki nie dominują nad innymi, a bardzo wysokie tony nie „dają po uszach”.

Co najwyżej może brakować głębszych basów, do których przydałyby się większe głośniki. Na takie jednak nie ma miejsca we wnętrzu urządzenia o grubości niecałych 6 mm. Możemy jednak połączyć table ze słuchawkami lub zewnętrznym głośnikiem – przez USB-C lub Bluetooth.

OxygenOS 15 w wersji na tablety

OnePlus Pad 3 pracuje pod kontrolą oprogramowania OxygenOS 15, bazującego na systemie Android 15, oczywiście w specjalnej edycji przygotowanej z myślą o tablecie. Weterani chińskiej marki powinni poczuć się jak w domu, bo interfejs jest znajomy i dopracowany przez lata na podstawie opinii użytkowników. Jednak największe wrażenie robią tu właśnie tabletowe "sztuczki".

Usprawniony Open Canvas, znany z poprzednika, wciąż pozwala na wygodną pracę z wieloma aplikacjami naraz dzięki jeszcze płynniejszemu przeciąganiu i upuszczaniu elementów (zasługa mocnego procesora). System potrafi też inteligentnie zasugerować podzielenie ekranu, gdy wyczuje, że skaczemy między mapą a czatem, planując spotkanie – i robi to dyskretnie, nie irytując wyskakującymi okienkami.

Nie zabrakło tu również sztucznej inteligencji. Funkcje takie jak AI Writer czy AI Summarize ułatwiają pisanie, tłumaczenie czy streszczanie dokumentów. Przy otwieraniu pliku tablet sam zaproponuje podręczny panel z inteligentnymi narzędziami. Do tego dochodzi narzędzie "Zakreśl, by wyszukać" na dowolnym ekranie i dedykowany klawisz AI na klawiaturze, uruchamiający aplikację Google Gemini.

OnePlus Pad 3 świetnie dogaduje się nie tylko z telefonami tej samej marki, umożliwiając łatwe udostępnianie ekranu czy plików. Prawdziwym zaskoczeniem, i to bardzo miłym, jest rozbudowana współpraca z urządzeniami Apple’a – tablet potrafi zdalnie kontrolować Maka i bezproblemowo wymieniać z nim pliki metodą "przeciągnij i upuść". To wszystko sprawia, że oprogramowanie Pad 3 to nie tylko ładna nakładka, ale przemyślane i funkcjonalne środowisko do pracy i zabawy, z inteligentnymi dodatkami, które faktycznie mogą się przydać.

Łączność bezprzewodowa jest, ale bez 5G

A co z łącznością ze światem zewnętrznym? OnePlus Pad 3 oferuje szybkie połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi 7, czego z powodzeniem używałem podczas testów. Ponieważ jednak jest to sprzęt mobilny, przydałaby się tu możliwość skorzystania z łączności komórkowej (5G czy chociaż LTE), czego niestety nie ma.

Na pocieszenie mamy sprawnie działające Bluetooth 5.4. Jednak oferowana przez OnePlusa klawiatura nie potrafi z tego skorzystać. Jak się dowiedziałem nieoficjalnie, winę za to ponoszą unijne regulacje i niechęć producenta do stosowania się do nich. Chodzi konkretnie o port USB-C, którego nie ma w wersji Bluetooth klawiatury. Taki port jest oczywiście w samym tablecie, w wersji 3.2 Gen1.

Klawiatura ma wbudowany moduł NFC.

Dwa aparaty, które nie grzeszą jakością

Testowany tablet oferuje swoim użytkownikom dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 13 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu, a także prostą w obsłudze aplikację do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Ich możliwości fotograficzne są dosyć ubogie, więc nie powinniśmy się spodziewać wysokiej jakości zdjęć czy filmów. Jeśli by je porównywać z tym, co potrafią smartfony, należy celować w najniższą półkę cenową. Przykłady poniżej.

Zdjęcia z tylnego aparatu:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Filmy:

Wydajność godna flagowca

Pod maską tabletu pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, któremu – w testowanej wersji urządzenia – towarzyszy 12 GB szybkiego RAM-u. Taki zestaw sprawia, że OnePlus Pad 3 ma potężną wydajność, której nie powinno zabraknąć nikomu przez kilka kolejnych lat. Na dane użytkownika jest około 223 GB miejsca i nie da się tego rozszerzyć za pomocą karty pamięci (brak odpowiedniego slotu). Możemy za to wybrać nieco droższą wersję 16/512 GB.

Wydajność

ogólna Antutu

10 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Apple iPad Air 11" (2024 / M2) 1987232 2603 10087 - Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 1990765 3031 11909 - Huawei MatePad Pro 12.2 723567 1360 4453 127 Nubia RedMagic 10 Pro 2620653 3081 9627 12112 OnePlus 13 2631122 3040 9388 10709 OnePlus Pad 3 2769797 3096 9320 13047 Oppo Find X8 Pro 2324903 2500 7599 9667 Realme GT 7 2225997 2276 7486 9502 Realme GT 7 Pro 2844283 3069 9329 818 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969 Samsung Galaxy Tab S10+ 1840699 2122 6946 7286 Xiaomi Pad 6 823263 1310 3368 171,3 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p

Offscreen) Car Chase

(1080p

Offscreen) Apple iPad Air 11" (2024 / M2) 5392 59,90% 5142 10157 44,3 Apple iPad Air 11" (2025 / M3) 6194 54,50% 4954 9564 44 Huawei MatePad Pro 12.2 1213 99,60% 1488 2778 42,9 Nubia RedMagic 10 Pro 6514 84.7% 7761 12163 50 OnePlus 13 6786 65,10% 7607 12146 51,6 OnePlus Pad 3 6647 82,60% 7607 11970 48,5 Oppo Find X8 Pro 6298 48,30% 5256 10019 45 Realme GT 7 5549 64,2%% 6326 8939 55,1 Realme GT 7 Pro 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Samsung Galaxy Tab S10+ 5019 65,5 5064 7173 45,2 Xiaomi Pad 6 1117 99,10% 1566 3477 45,9 Pokaż więcej

Wysoka wydajność generuje dużą ilość ciepła. Pod dużym obciążeniem obudowa tabletu rozgrzała się maksymalnie do 48,5°C. Za to nie mogłem narzekać na throttling – spadek wydajności przy długotrwałym obciążeniu nie przekroczył 18%.

Pojemna bateria dla długiej pracy

OnePlus Pad 3 jest zasilany wbudowanym akumulatorem o pojemności 12140 mAh. Biorąc pod uwagę, że musi zasilić wydajne podzespoły i wielki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, jego osiągi są bardzo przyzwoite. Przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów wystarczyło to na nawet 9 godzin grania lub niemal 11,5 godziny oglądania wideo. Przy normalnym, codziennym korzystaniu z tabletu, energii wystarczy na od 1 do kilku dni pracy, w zależności od jej intensywności. W trybie czuwania – zdaniem producenta – tablet wytrzymuje do 70 dni.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Huawei MatePad Pro 12.2 10100 12,2" 2800 x 1830 120 711 Nubia Redmagic 10 Pro 7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167 OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331 OnePlus Pad 3 12140 13,2" 3392 x 2400 144 681 Oppo Find X8 Pro 5910 6,78" 1264 x 2780 120 1122 Realme GT 7 7000 6,78" 1264 x 2780 120 1353 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Samsung Galaxy Tab S10+ 10090 12,4" 1752 x 2800 120 512 Pokaż więcej

W zestawie z tabletem nie znajdziemy ładowarki. Ja akurat miałem pod ręką ładowarkę Realme o mocy 120 W (tablet obsługuje szybkie ładowanie do 80 W). Z jej pomocą udało mi się naładować baterię OnePlusa od 0 do 100% w nieco ponad 80 minut. Pierwsze 10 minut wystarczyło do osiągniecia poziomu 20% (producent podaje 18%).

Moc, wygoda i świetna cena

OnePlus Pad 3 to tablet, który wyróżnia się dużym, wysokiej jakości ekranem i bardzo solidną wydajnością. Dzięki smukłej, aluminiowej obudowie i przemyślanemu wzornictwu urządzenie prezentuje się nowocześnie i świetnie leży w dłoni, mimo sporych rozmiarów. Na plus należy zaliczyć także długi czas pracy na baterii oraz bardzo dobre głośniki, które zapewniają mocny i czysty dźwięk.

Oprogramowanie OxygenOS 15 w wersji na tablety oferuje szereg praktycznych rozwiązań, takich jak zaawansowana wielozadaniowość, funkcje AI czy wygodna współpraca z innymi urządzeniami – także firmy Apple. System jest szybki, intuicyjny i dobrze dostosowany do dużego ekranu, co czyni Pad 3 wszechstronnym narzędziem zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Do minusów należy zaliczyć przeciętne aparaty fotograficzne oraz brak łączności komórkowej, co ogranicza mobilność tabletu poza zasięgiem Wi-Fi. Nie każdemu przypadnie też do gustu błyszczący ekran, który może utrudniać korzystanie w mocnym świetle. Warto jednak podkreślić, że wydajność i czas pracy na jednym ładowaniu stoją na bardzo wysokim poziomie.

OnePlus Pad 3 w wersji 12/256 GB kosztuje 2599 zł, natomiast za wariant 16/512 GB trzeba zapłacić 2999 zł. Testowana klawiatura OnePlus Pad 3 Smart Keyboard, która znacząco podnosi komfort pracy, to dodatkowy wydatek rzędu 699 zł. Patrząc na możliwości tabletu i jego wyposażenie, cena wydaje się bardzo konkurencyjna względem innych flagowych modeli na rynku.