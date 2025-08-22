Bezpieczeństwo

Takiego kredytu nie musisz spłacać. Sąd wydał wyrok

Sąd orzekł, że mężczyzna nie musi spłacać kredytu zaciągniętego w banku. Sprawa ma drugie dno.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Takiego kredytu nie musisz spłacać. Sąd wydał wyrok

Sąd uznał, że mężczyzna, chociaż wykazał się brakiem ostrożności i sam dał oszustom dostęp do swojego konta, nie musi spłacać zaciągniętego na jego dane kredytu — opisuje sprawę DGP.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kredytu nie trzeba spłacać

Mężczyzna dał się oszukać. Zachęcony niesamowitymi zyskami założył konto na platformie do inwestowania w kryptowaluty. Po kilku dniach odebrał telefon od rzekomego analityka finansowego, który nakłonił go do podania swoich danych logowania do banku. Nietrudno się domyślić, że pieniądze szybko zniknęły z jego konta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
0 zł
334 zł - najniższa cena
Kup teraz 334 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
-110.99 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
295 zł - najniższa cena
Kup teraz 295 zł
Advertisement

Sprawa trafiła na policję Niestety, śledztwo umorzono, ponieważ nie udało się trafić na trop sprawców. Poza wyczyszczeniem konta, oszuści zaciągnęli na dane mężczyzny kredyt. Bank domagał się jego spłaty. Innego zdania był główny zainteresowany, który przekonywał, że — pomimo rażącego niedbalstwa — padł ofiarą przestępstwa. Sprawa skończyła się w sądzie.

Sąd uznał, że mężczyzna nie musi spłacać kredytu, ponieważ bank nie jest w stanie udowodnić, że to rzeczywiście on zaciągnął kredyt. Wyrok na razie nie jest prawomocny.

Zobacz: Banki PKO BP, Pekao, Alior i inne w tarapatach. Wielkie spadki na giełdzie

Image
telepolis
kredyt kredyty oszustwo na kryptowaluty oszustwo na inwestycje fałszywy kredyt
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Dziennik Gazeta Prawna