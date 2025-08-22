Płatności bezgotówkowe

PKO BP wydał komunikat. Klienci powinni dowiedzieć się pierwsi

Bank PKO BP właśnie poinformował swoich klientów, że czekają ich utrudnienia w najbliższą niedzielę, czyli 24 sierpnia 2025 roku. Oto, co nie będzie działało i w jakich godzinach.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP wydał komunikat. Klienci powinni dowiedzieć się pierwsi

Banki PKO BP, Pekao, Alior i inne w tarapatach. Wielkie spadki na giełdzie

Dalsza część tekstu pod wideo

Przerwa techniczna banku 24 sierpnia 2025

PKO BP wydał komunikat, że w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia 2025 roku, w godzinach od 00:30 do 5:00 klienci banku będą musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami, jeśli chodzi o dostęp do usług banku. Wszelkiego rodzaju niedostępności są wynikiem przerwy technicznej, która obejmie zarówno aplikację mobilną jak i serwisy transakcyjne banku. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zestaw krawatowy COMICA CVM-WS50C
Zestaw krawatowy COMICA CVM-WS50C
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Zestaw krawatowy COMICA CVM-WS50B
Zestaw krawatowy COMICA CVM-WS50B
0 zł
519.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 519.99 zł
Ładowarka sieciowa COLORUM CLS30-AC-10 30W Pomarańczowy
Ładowarka sieciowa COLORUM CLS30-AC-10 30W Pomarańczowy
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Advertisement

Bank uprzedza o trudnościach w najbliższą niedzielę

W tym czasie nie będzie także możliwe skorzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes oraz aplikacji PKO Junior. 

PKO BP informuje jednocześnie,że podczas przerwy będziemy mogli wypłacić pieniądze z bankomatów oraz zapłacić w sklepach internetowych tylko za pomocą BLIK-a, korzystając z aplikacji IKO. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy źródłem płatności BLIK jest karta kredytowa. O tym fakcie warto pamiętać. 

Nie będzie także działała funkcja otwartej bankowości (Open Banking). 

Jeśli chodzi o karty, to powinny działać wszystkie w bankomatach, sklepach oraz przy płatnościach w internecie. Jedynie co może wystąpić to trudności podczas płacenia kartami kredytowymi. 

Bank przeprasza za utrudnienia i prosi swoich klientów:

Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej. 

Bank tego typu prace przeprowadza zazwyczaj w weekend i to w godzinach nocnych, aby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie i nie przeszkadzać klientom. 

Zobacz także: Bank ING rezygnuje z ważnej funkcji. Chodzi o płatności smartfonem

Image
telepolis
PKO BP aplikacja banku PKO BP przerwa w usługach banku bank pko bp PKO przerwa techniczna przerwa techniczna pko
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP