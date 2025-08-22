PKO BP wydał komunikat. Klienci powinni dowiedzieć się pierwsi

Dalsza część tekstu pod wideo

Przerwa techniczna banku 24 sierpnia 2025

PKO BP wydał komunikat, że w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia 2025 roku, w godzinach od 00:30 do 5:00 klienci banku będą musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami, jeśli chodzi o dostęp do usług banku. Wszelkiego rodzaju niedostępności są wynikiem przerwy technicznej, która obejmie zarówno aplikację mobilną jak i serwisy transakcyjne banku.

Bank uprzedza o trudnościach w najbliższą niedzielę

W tym czasie nie będzie także możliwe skorzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes oraz aplikacji PKO Junior.

PKO BP informuje jednocześnie,że podczas przerwy będziemy mogli wypłacić pieniądze z bankomatów oraz zapłacić w sklepach internetowych tylko za pomocą BLIK-a, korzystając z aplikacji IKO. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy źródłem płatności BLIK jest karta kredytowa. O tym fakcie warto pamiętać.

Nie będzie także działała funkcja otwartej bankowości (Open Banking).

Jeśli chodzi o karty, to powinny działać wszystkie w bankomatach, sklepach oraz przy płatnościach w internecie. Jedynie co może wystąpić to trudności podczas płacenia kartami kredytowymi.

Bank przeprasza za utrudnienia i prosi swoich klientów:

Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej.