ING Bank Śląski znów ogłosił przerwę. Utrudnienia nastąpią dziś w nocy

Banki co chwila wykonują niezbędne prace serwisowe z myślą o tym, aby wszystko działało poprawnie. I tak jest i tym razem. ING Bank Śląski uprzedza o trudnościach i apeluje, że jeśli możemy, zróbmy niezbędne zakupy poza godzinami prac serwisowych. Utrudnienia, o których mowa nastąpią już dzisiejszej nocy.

W nocy ze środy na czwartek (8/9 października) planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy w komunikacie na stronie banku.

Co zatem nie będzie działało?

W czasie przeprowadzanych pracy, nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać ich, ani nadawać kodów PIN. Nie będzie także możliwe zamawianie kart płatniczych. Nie uda nam się przypisać kart do telefonów w aplikacji Moje ING Mobile. Nie dodamy także kart z poziomu porfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay). Operacje na rachunku kart kredytowych także będą chwilowo nieczynne. Warto pamiętać, że w czasie wykonywanych prac, nie będą działały pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących oraz oszczędnościowych.

Dodatkowo, mogą wystąpić trudności z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych.