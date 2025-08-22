Dreame G10 Pro odkurza i mopuje. Na start mocna zniżka

Dreame G10 Pro wyposażono w silnik bezszczotkowy o mocy 200 W oraz sile ssania 16 000 Pa, który radzi sobie zarówno z płynnymi, jak i suchymi zabrudzeniami – od rozlanych sosów po kurz gromadzący się w szczelinach. Dzięki konstrukcji wałka urządzenie doskonale radzi sobie ze sprzątaniem przy krawędziach i listwach przypodłogowych, eliminując konieczność ręcznych poprawek. Dzięki temu G10 Pro pozwala utrzymać w czystości także trudno dostępne miejsca.

Urządzenie oferuje kilka trybów pracy – cichy, standardowy, turbo oraz tryb wciągania płynów bez namaczania wałka – które użytkownik może łatwo kontrolować za pomocą dużego wyświetlacza. Dzięki funkcji samoczyszczenia szczotka jest opłukiwana świeżą wodą i przygotowywana do kolejnego użycia w czasie krótszym niż 3 minuty. Podczas tego procesu wałek porusza się w obu kierunkach, co zapewnia jej dokładne oczyszczenie.

Odkurzacz wyposażono w duży zbiornik czystej wody o pojemności 900 ml oraz zbiornik na wodę zużytą o pojemności 700 ml, co zmniejsza konieczność częstego uzupełniania i opróżniania brudnej wody. Na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 6 × 2500 mAh G10 Pro może pracować do 35 minut w trybie cichym, co pozwala posprzątać nawet 200 m² powierzchni. Czas pełnego ładowania wynosi około 4,5 godziny.

Urządzenie waży zaledwie 4,8 kg, dzięki czemu jest wygodne w manewrowaniu. Poziom hałasu utrzymuje się na niskim poziomie ~75 dB, co sprawia, że G10 Pro nie zakłóca codziennych domowych aktywności.

Dreame G10 Pro jest dostępny w komplecie ze stacją ładującą, zapasową szczotką, wymiennym filtrem, płynem do czyszczenia oraz narzędziem pozwalającym dogłębnie wyczyścić urządzenie. Dzięki temu użytkownik otrzymuje od razu pełny zestaw podzespołów do wygodnej eksploatacji.