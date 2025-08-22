Dreame G10 Pro odkurza i mopuje. Na start mocna zniżka
Dreame wprowadza na rynek nowy model odkurzacza pionowego z funkcją mopowania. Dreame G10 Pro to urządzenie 2-w-1 do sprzątania na sucho i mokro, zaprojektowany z myślą o wygodzie i higienie codziennego użytkowania. G10 Pro usuwa zabrudzenia i przywraca blask podłogom, wykorzystując świeżą wodę do mopowania.
Dreame G10 Pro wyposażono w silnik bezszczotkowy o mocy 200 W oraz sile ssania 16 000 Pa, który radzi sobie zarówno z płynnymi, jak i suchymi zabrudzeniami – od rozlanych sosów po kurz gromadzący się w szczelinach. Dzięki konstrukcji wałka urządzenie doskonale radzi sobie ze sprzątaniem przy krawędziach i listwach przypodłogowych, eliminując konieczność ręcznych poprawek. Dzięki temu G10 Pro pozwala utrzymać w czystości także trudno dostępne miejsca.
Urządzenie oferuje kilka trybów pracy – cichy, standardowy, turbo oraz tryb wciągania płynów bez namaczania wałka – które użytkownik może łatwo kontrolować za pomocą dużego wyświetlacza. Dzięki funkcji samoczyszczenia szczotka jest opłukiwana świeżą wodą i przygotowywana do kolejnego użycia w czasie krótszym niż 3 minuty. Podczas tego procesu wałek porusza się w obu kierunkach, co zapewnia jej dokładne oczyszczenie.
Odkurzacz wyposażono w duży zbiornik czystej wody o pojemności 900 ml oraz zbiornik na wodę zużytą o pojemności 700 ml, co zmniejsza konieczność częstego uzupełniania i opróżniania brudnej wody. Na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 6 × 2500 mAh G10 Pro może pracować do 35 minut w trybie cichym, co pozwala posprzątać nawet 200 m² powierzchni. Czas pełnego ładowania wynosi około 4,5 godziny.
Urządzenie waży zaledwie 4,8 kg, dzięki czemu jest wygodne w manewrowaniu. Poziom hałasu utrzymuje się na niskim poziomie ~75 dB, co sprawia, że G10 Pro nie zakłóca codziennych domowych aktywności.
Dreame G10 Pro jest dostępny w komplecie ze stacją ładującą, zapasową szczotką, wymiennym filtrem, płynem do czyszczenia oraz narzędziem pozwalającym dogłębnie wyczyścić urządzenie. Dzięki temu użytkownik otrzymuje od razu pełny zestaw podzespołów do wygodnej eksploatacji.
Dreame G10 Pro, dostępny jest w cenie 999 zł a w okresie do 4 września w ofercie premierowej, za 899 zł.