Sprzęt

Chcesz powerbank Xiaomi za 1 zł? Kup Redmi 15C

Xiaomi ruszyło ze specjalną ofertą dla kupujących nowe Redmi 15C. Do smartfonu można dobrać prezent za symboliczną złotówkę, który przyda się każdemu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chcesz powerbank Xiaomi za 1 zł? Kup Redmi 15C

Smartfon i powerbank w duecie

Redmi 15C sam w sobie ma potężną baterię 6000 mAh. Dzięki temu powinien działać bez ładowania przez wiele dni. Jeśli jednak ktoś chce mieć dodatkowe zabezpieczenie, może skorzystać z premierowej promocji. Przy zakupie telefonu za 499 zł na mi.com do koszyka da się dorzucić Xiaomi Power Bank Tan 10000 mAh w cenie 1 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

To rozwiązanie sprawia, że użytkownik dostaje zestaw idealny do zabrania na przykład w podróż. Powerbank przyda się również osobom, które intensywnie korzystają z telefonu. Łącznie daje to aż 16000 mAh energii do dyspozycji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI 15 5G 12/256GB 6.36" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI 15 5G 12/256GB 6.36" 120Hz Czarny
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15 5G 4/128GB 6.9" 144Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Redmi 15 5G 4/128GB 6.9" 144Hz Zielony
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Advertisement

Co jeszcze oferuje Redmi 15C?

Smartfon ma ekran 6,9 cala, procesor MediaTek Helio G81-Ultra oraz główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Obudowa spełnia normę IP64 i korzysta z technologii Wet Touch 2.0. Pozwala ona na obsługę ekranu także w wilgotnych warunkach. W sprzedaży dostępne są wersje 4/128 GB w trzech kolorach: Midnight Black (czarnej), Moonlight Blue (niebieskiej) i Mint Green (zielonej).

Chcesz powerbank Xiaomi za 1 zł? Kup Redmi 15C

Xiaomi Redmi 15C
0 opinii
Xiaomi Redmi 15C

Xiaomi Redmi 15C
0 opinii
Ekran 6.90" IPS LCD
Pamięć RAM 4 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej

Pamiętaj! Opisana wyżej promocja dostępna jest w sklepie Xiaomi na mi.com.

Redmi 15C w RTV Euro AGD
Redmi 15C w x-kom
Redmi 15C w Media Expert
Image
telepolis
xiaomi Nowy smartfon Redmi promocja na start powerbank za 1 zł Redmi 15C powerbank 10000 mAh Redmi 15C cena
Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi