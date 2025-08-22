Chcesz powerbank Xiaomi za 1 zł? Kup Redmi 15C

Smartfon i powerbank w duecie

Redmi 15C sam w sobie ma potężną baterię 6000 mAh. Dzięki temu powinien działać bez ładowania przez wiele dni. Jeśli jednak ktoś chce mieć dodatkowe zabezpieczenie, może skorzystać z premierowej promocji. Przy zakupie telefonu za 499 zł na mi.com do koszyka da się dorzucić Xiaomi Power Bank Tan 10000 mAh w cenie 1 zł.

To rozwiązanie sprawia, że użytkownik dostaje zestaw idealny do zabrania na przykład w podróż. Powerbank przyda się również osobom, które intensywnie korzystają z telefonu. Łącznie daje to aż 16000 mAh energii do dyspozycji.

Co jeszcze oferuje Redmi 15C?

Smartfon ma ekran 6,9 cala, procesor MediaTek Helio G81-Ultra oraz główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Obudowa spełnia normę IP64 i korzysta z technologii Wet Touch 2.0. Pozwala ona na obsługę ekranu także w wilgotnych warunkach. W sprzedaży dostępne są wersje 4/128 GB w trzech kolorach: Midnight Black (czarnej), Moonlight Blue (niebieskiej) i Mint Green (zielonej).

Xiaomi Redmi 15C 0 opinii Xiaomi Redmi 15C 0 opinii Ekran 6.90" IPS LCD Pamięć RAM 4 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej