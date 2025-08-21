Telewizja i VoD

Streamer zmarł w trakcie transmisji na żywo. Był poniżany

Streamer zmarł w trakcie 12-dniowej transmisji na żywo. Był poniżany przez swoich widzów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 15:44
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Streamer zmarł w trakcie transmisji na żywo. Był poniżany

Do tragedii doszło we Francji. 46-letni Raphaël Graven, znany jako Jean Pormanove lub JP, zmarł w trakcie transmisji na żywo na platformie Kick. Ta trwała od 12 dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Śmierć w trakcie streama

Mężczyzna w pewnym momencie, w trakcie streama, przestał się ruszać. Zaniepokojeni widzowie zaczęli wysyłać wiadomości do innych twórców, którzy z nim współpracowali, między innymi Owena Cenazandotti oraz Safine'a Hamadiego. Pierwszy z nich poinformował o śmierci Gravena na swoim Instagramie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający ROBOROCK S5 Max Biały
Robot sprzątający ROBOROCK S5 Max Biały
-531.98 zł
1399.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 867.99 zł
Pasta do zębów SENSODYNE Extra Whitening 2 x 75 ml 2 szt.
Pasta do zębów SENSODYNE Extra Whitening 2 x 75 ml 2 szt.
0 zł
79.52 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.52 zł
Krajalnica do warzyw GEFU Volari 89541
Krajalnica do warzyw GEFU Volari 89541
0 zł
279 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Advertisement

Z dostępnych informacji wynika, że 46-letni streamer i zarazem weteran wojenny, chociaż zebrał sporą grupę widzów, to nie był przez nich dobrze traktowany. Często był celem wyzwisk i poniżających żartów. Ktoś może powiedzieć, że to normalne, że widzowie często żartują ze swoich ulubionych streamerów. Jednak w tym przypadku miało dojść do przekroczenia dobrego smaku. 

Jakby tego było mało, to nie najlepiej traktowali go również współstreamerzy. Są dostępne filmy, na których widać, jak inny twórcy rywalizują o to, jak długo będą w stanie dusić mężczyznę, strzelają do niego kulkami z farbą lub oblewają go wodą. W pewnym momencie miał on wysłać wiadomość do swojej matki, w której skarżył się, że jest więziony przez pozostałych streamerów.

Wspomniani streamerzy bronią się, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią mężczyzny. Wszystkie wydarzenia z udziałem Pormanove były ich zdaniem zainscenizowane. Jednocześnie w ich imieniu już zaczęli wypowiadać się prawnicy, więc raczej zdają sobie sprawę, jak sprawa może zostać odebrana przez widzów oraz służby.

Zobacz: Rosja zniszczyła amerykański zakład. Ukraina reaguje

Image
telepolis
francja kick Raphaël Graven śmierć streamera śmierć w trakcie streama
Zródła zdjęć: Raphaël Graven (Instagram)
Źródła tekstu: CNN