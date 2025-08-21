Streamer zmarł w trakcie transmisji na żywo. Był poniżany

Do tragedii doszło we Francji. 46-letni Raphaël Graven, znany jako Jean Pormanove lub JP, zmarł w trakcie transmisji na żywo na platformie Kick. Ta trwała od 12 dni.

Śmierć w trakcie streama

Mężczyzna w pewnym momencie, w trakcie streama, przestał się ruszać. Zaniepokojeni widzowie zaczęli wysyłać wiadomości do innych twórców, którzy z nim współpracowali, między innymi Owena Cenazandotti oraz Safine'a Hamadiego. Pierwszy z nich poinformował o śmierci Gravena na swoim Instagramie.

Z dostępnych informacji wynika, że 46-letni streamer i zarazem weteran wojenny, chociaż zebrał sporą grupę widzów, to nie był przez nich dobrze traktowany. Często był celem wyzwisk i poniżających żartów. Ktoś może powiedzieć, że to normalne, że widzowie często żartują ze swoich ulubionych streamerów. Jednak w tym przypadku miało dojść do przekroczenia dobrego smaku.

Jakby tego było mało, to nie najlepiej traktowali go również współstreamerzy. Są dostępne filmy, na których widać, jak inny twórcy rywalizują o to, jak długo będą w stanie dusić mężczyznę, strzelają do niego kulkami z farbą lub oblewają go wodą. W pewnym momencie miał on wysłać wiadomość do swojej matki, w której skarżył się, że jest więziony przez pozostałych streamerów.