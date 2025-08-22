HBO wymiata. Powraca najlepszy serial medyczny, jaki widzieliście

"The Pit 2" wciąż tak samo porusza i potrząsa widzem

Dla tych, którzy nie pamiętają, krótkie przypomnienie - sezon 1 tego rozkładającego widza na łopatki serialu na platformie Max w 2025 roku, zadebiutował 9 stycznia. Wyróżniał się on spośród wielu innych o podobnej tematyce, pomysłem i sposobem montażu. Każda część 15-odcinkowego cyklu śledziła godzinę w czasie rzeczywistym podczas tego, co ostatecznie miało obejmować jedną, pełną stresu, 15-godzinną zmianę w szpitalu. I być może właśnie za sprawą tej nietypowej perspektywy, serial ten odniósł niebywały sukces. Zdobył aż 15 nominacji do nagrody Emmy, które będą rozdawane w połowie września 2025. Czym teraz zaskoczą nas twórcy?