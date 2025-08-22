Telewizja i VoD

HBO wymiata. Powraca najlepszy serial medyczny, jaki widzieliście

Kto obejrzał pierwszy sezon serialu medycznego "The Pit", ten wie o czym mowa. To jedna z tych filmowych produkcji, która nim się spostrzegliśmy szturmem podbiła ekrany oraz serca widzów. Krytycy także okrzyknęli go najlepszym serialem medycznym ostatnich lat.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:04
0
"The Pit 2" wciąż tak samo porusza i potrząsa widzem

Co tym razem nas będzie czekało? Platforma streamingowa HBO Max właśnie wrzuciła do sieci zwiastun drugiego sezonu. 

Dla tych, którzy nie pamiętają, krótkie przypomnienie - sezon 1 tego rozkładającego widza na łopatki serialu na platformie Max w 2025 roku, zadebiutował 9 stycznia. Wyróżniał się on spośród wielu innych o podobnej tematyce, pomysłem i sposobem montażu. Każda część 15-odcinkowego cyklu śledziła godzinę w czasie rzeczywistym podczas tego, co ostatecznie miało obejmować jedną, pełną stresu, 15-godzinną zmianę w szpitalu. I być może właśnie za sprawą tej nietypowej perspektywy, serial ten odniósł niebywały sukces. Zdobył aż 15 nominacji do nagrody Emmy, które będą rozdawane w połowie września 2025. Czym teraz zaskoczą nas twórcy?

Jedno jest pewne po obejrzeniu zwiastuna, wszystkie emocjonujące wydarzenia zostaną opowiedziane widzom dokładnie w tej samej formule, która nas tak urzekła w części pierwszej. 

Ponownie, jeden odcinek będzie przedstawiał godzinę z jednej zmiany na ostrym dyżurze w szpitalu w Pittsburghu. Sezon drugi zabierze nas do jednego z najbardziej burzliwego Święta Niepodległości, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych - 4 lipca. 

Centralną postać gra Noah Wyle, który jednocześnie jest także producentem wykonawczym i jednym ze scenarzystów. 

