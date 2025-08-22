Netia wprowadza SkyShowtime. Bez dodatkowych opłat

Netia i SkyShowtime nawiązały partnerstwo, dzięki któremu nowi i przedłużający umowę klienci Netii zyskają możliwość dostępu do serwisu SkyShowtime z bogatą biblioteką hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność oraz lokalnych produkcji oryginalnych.

Dzięki temu od dziś (22 sierpnia) klienci będący w zasięgu sieci własnej Netii w budownictwie wielorodzinnym, którzy wybiorą przewodowy dostęp do internetu (lub pakiet z TV) otrzymają dostęp do serwisu SkyShowtime (w wariancie bez reklam) bez dodatkowych opłat na okres zobowiązania, czyli 24 miesiące.

Przykładowo – internet w technologiach światłowodowych do 300 Mb/s ze SkyShowtime kosztuje po rabatach 55 zł miesięcznie, a dodatkowo pierwszy miesiąc abonamentu klienci otrzymają gratis. Szczegóły oferty na stronie: https://www.netia.pl/pl/internet-skyshowtime.

W przypadku innych wariantów np. na sieci Netii w budownictwie jednorodzinnym oraz sieciach partnerów hurtowych Netii (Fiberhost, Nexera, Orange Polska, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje, Tauron) oferta ze SkyShowtime jest zróżnicowana, niemniej w każdym przypadku warunki cenowe mają być bardziej atrakcyjne niż w przypadku zakupu pojedynczych usług.

SkyShowtime – co ciekawego można tam obejrzeć?

W ofercie SkyShowtime znajdują się najnowsze kinowe hity, seriale na wyłączność oraz oryginalne produkcje lokalne, a także rozrywka dla całej rodziny. Wśród najpopularniejszych tytułów w serwisie na widzów czekają m.in. produkcje z uniwersum Taylora Sheridana, w tym wszystkie sezony kultowego serialu Yellowstone oraz 1883 i 1923, Landman: Negocjator, Lioness, Tulsa King. a także seriale na wyłączność, m.in. Strefa gangsterów, Dzień szakala, Agencja czy Dexter: Zmartwychwstanie, którego premiera już we wrześniu.