Netia wprowadza SkyShowtime. Bez dodatkowych opłat
Netia wzbogaciła swoją bibliotekę TV o SkyShowtime. Decydując się na usługę internetu u operatora, można dostać dostęp do serwisu bez dodatkowych opłat na cały okres zobowiązania.
Netia i SkyShowtime nawiązały partnerstwo, dzięki któremu nowi i przedłużający umowę klienci Netii zyskają możliwość dostępu do serwisu SkyShowtime z bogatą biblioteką hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność oraz lokalnych produkcji oryginalnych.
Dzięki temu od dziś (22 sierpnia) klienci będący w zasięgu sieci własnej Netii w budownictwie wielorodzinnym, którzy wybiorą przewodowy dostęp do internetu (lub pakiet z TV) otrzymają dostęp do serwisu SkyShowtime (w wariancie bez reklam) bez dodatkowych opłat na okres zobowiązania, czyli 24 miesiące.
Przykładowo – internet w technologiach światłowodowych do 300 Mb/s ze SkyShowtime kosztuje po rabatach 55 zł miesięcznie, a dodatkowo pierwszy miesiąc abonamentu klienci otrzymają gratis. Szczegóły oferty na stronie: https://www.netia.pl/pl/internet-skyshowtime.
W przypadku innych wariantów np. na sieci Netii w budownictwie jednorodzinnym oraz sieciach partnerów hurtowych Netii (Fiberhost, Nexera, Orange Polska, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje, Tauron) oferta ze SkyShowtime jest zróżnicowana, niemniej w każdym przypadku warunki cenowe mają być bardziej atrakcyjne niż w przypadku zakupu pojedynczych usług.
SkyShowtime – co ciekawego można tam obejrzeć?
W ofercie SkyShowtime znajdują się najnowsze kinowe hity, seriale na wyłączność oraz oryginalne produkcje lokalne, a także rozrywka dla całej rodziny. Wśród najpopularniejszych tytułów w serwisie na widzów czekają m.in. produkcje z uniwersum Taylora Sheridana, w tym wszystkie sezony kultowego serialu Yellowstone oraz 1883 i 1923, Landman: Negocjator, Lioness, Tulsa King. a także seriale na wyłączność, m.in. Strefa gangsterów, Dzień szakala, Agencja czy Dexter: Zmartwychwstanie, którego premiera już we wrześniu.
Pozostałe tytuły na wyłączność to m.in. polskie seriale oryginalne SkyShowtime, takie jak thriller Langer, oparty na powieści Remigiusza Mroza oraz popularny kryminał Śleboda. Trwają również prace nad dwiema kolejnymi produkcjami oryginalnymi – będzie to Glina, czyli kontynuacja kultowego serialu kryminalnego oraz Krychowiak: krok od szczytu, pierwsza polska produkcja dokumentalna powstająca na zamówienie SkyShowtime. Oba tytuły będą miały swoją premierę jeszcze w tym roku.