Aplikacje

Google Gemini for Home. Nowy asystent głosowy dla inteligentnych domów

Google szykuje rewolucję w swoich urządzeniach domowych. Klasyczny Asystent Google odchodzi, a jego miejsce zajmie Gemini for Home.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google Gemini for Home. Nowy asystent głosowy dla inteligentnych domów

Google szykuje dużą zmianę dla użytkowników urządzeń z serii Google Home. Klasyczny Asystent Google zostanie zastąpiony nowym rozwiązaniem – Gemini for Home. To asystent głosowy opartym na modelach Gemini. Firma zapowiada naturalniejsze rozmowy, większe możliwości i sprzęt, który ma lepiej odpowiadać na potrzeby inteligentnych domów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od prostych komend do naturalnej rozmowy

Gemini for Home bazuje na tych samych modelach AI, które Google wykorzystuje w smartfonach. Dzięki temu potrafi znacznie więcej niż dotychczasowy Asystent Google. Najważniejszą zmianą jest obsługa bardziej rozbudowanych i naturalnych poleceń.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 9 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Peonia
Smartfon GOOGLE Pixel 9 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Peonia
0 zł
2737 zł - najniższa cena
Kup teraz 2737 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
Smartfon GOOGLE Pixel 9 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
0 zł
4299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299.99 zł
Smartwatch GOOGLE Pixel Watch 3 45mm Porcelanowy (LTPO Amoled do 2000 nitów)
Smartwatch GOOGLE Pixel Watch 3 45mm Porcelanowy (LTPO Amoled do 2000 nitów)
0 zł
1894.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1894.99 zł
Advertisement

Użytkownik nie musi już wydawać krótkich, sztywnych komend. Zamiast tego może mówić pełnymi zdaniami. Gemini rozumie też polecenia złożone, na przykład "przygaś światła i włącz muzykę z lat 90". Wcześniej wymagało to użycia dwóch osobnych komend.

Nowy asystent ma również umiejętności kreatywne. Potrafi przygotować spersonalizowaną bajkę na dobranoc czy przeprowadzić użytkownika krok po kroku przez przepisy kulinarne. Wbudowana funkcja Gemini Live pozwoli na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym, co otwiera drogę do bardziej interaktywnego korzystania z domowych urządzeń.

Integracja z Google Home i nowy głośnik

Gemini for Home trafi na wszystkie dotychczasowe sprzęty z rodziny Google Home – od Nest Mini, przez Nest Audio, aż po Nest Hub. Wdrożenie rozpocznie się w październiku tego roku, a dokładny plan udostępnienia Google poda wkrótce.

Na horyzoncie jest też zupełnie nowe urządzenie. Podczas konferencji Made by Google firma pokazała inteligentny głośnik przypominający Apple HomePod Mini. Sprzęt reaguje świetlnymi animacjami i ma trafić na rynek równolegle z premierą Gemini for Home. Według przecieków, będzie dostępny w czterech kolorach.

Image
telepolis
Google Google Home smart home Asystent Google inteligentny głośnik inteligentny dom Google Gemini Gemini for Home Nest Audio
Zródła zdjęć: jackpress / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Google, Business Standard