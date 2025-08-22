Google Gemini for Home. Nowy asystent głosowy dla inteligentnych domów

Google szykuje dużą zmianę dla użytkowników urządzeń z serii Google Home. Klasyczny Asystent Google zostanie zastąpiony nowym rozwiązaniem – Gemini for Home. To asystent głosowy opartym na modelach Gemini. Firma zapowiada naturalniejsze rozmowy, większe możliwości i sprzęt, który ma lepiej odpowiadać na potrzeby inteligentnych domów.

Od prostych komend do naturalnej rozmowy

Gemini for Home bazuje na tych samych modelach AI, które Google wykorzystuje w smartfonach. Dzięki temu potrafi znacznie więcej niż dotychczasowy Asystent Google. Najważniejszą zmianą jest obsługa bardziej rozbudowanych i naturalnych poleceń.

Użytkownik nie musi już wydawać krótkich, sztywnych komend. Zamiast tego może mówić pełnymi zdaniami. Gemini rozumie też polecenia złożone, na przykład "przygaś światła i włącz muzykę z lat 90". Wcześniej wymagało to użycia dwóch osobnych komend.

Nowy asystent ma również umiejętności kreatywne. Potrafi przygotować spersonalizowaną bajkę na dobranoc czy przeprowadzić użytkownika krok po kroku przez przepisy kulinarne. Wbudowana funkcja Gemini Live pozwoli na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym, co otwiera drogę do bardziej interaktywnego korzystania z domowych urządzeń.

Integracja z Google Home i nowy głośnik

Gemini for Home trafi na wszystkie dotychczasowe sprzęty z rodziny Google Home – od Nest Mini, przez Nest Audio, aż po Nest Hub. Wdrożenie rozpocznie się w październiku tego roku, a dokładny plan udostępnienia Google poda wkrótce.