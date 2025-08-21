Telewizja w telefonie bez Internetu? Emitel i TV Puls testują 5G Broadcast

Telewizja w nowym wydaniu

Emitel, operator infrastruktury nadawczej, wspólnie z Telewizją Puls uruchomił w Warszawie testy technologii 5G Broadcast. To pierwszy w kraju projekt, który pokazuje, że sygnał telewizyjny można przesyłać naziemnie przez 5G bez udziału sieci komórkowej. Widz nie musi mieć dostępu do Internetu ani nawet karty SIM w urządzeniu.

Prowadzone testy mają otworzyć drogę do darmowej telewizji mobilnej. Ma się ją dać odebrać na smartfonach, tabletach czy systemach pokładowych w samochodach.

Jak to działa?

5G Broadcast pozwala nadawać treści jednocześnie do nieograniczonej liczby odbiorców. Sygnał jest jednokierunkowy – działa jak klasyczna telewizja, ale odbierana na urządzeniach mobilnych. Największą zaletą jest niezależność od obciążenia sieci komórkowej. Oznacza to, że transmisja działa nawet wtedy, gdy Internet w telefonie odmawia posłuszeństwa. Tak się dzieje na przykład podczas imprez masowych czy awarii operatora.

Zastosowań jest jednak więcej. Oprócz telewizji i cyfrowego radia, technologia może służyć do dystrybucji aktualizacji oprogramowania czy rozsyłania komunikatów alarmowych w sytuacjach kryzysowych.

Polska dołącza do europejskiego trendu

Podobne testy prowadzone są już w Niemczech, Francji, Austrii i Czechach. Eksperci podkreślają, że 5G Broadcast nie zastąpi Internetu mobilnego, ale będzie jego uzupełnieniem. Zwłaszcza w transmisjach na żywo i sytuacjach nadzwyczajnych.

W Warszawie nadawane są obecnie kanały TV Puls i Puls2. Emitel przygotował też aplikację testową, która zamienia smartfon w przenośny telewizor.

Co dalej?