Smartwatch na wakacje? Huawei ma coś dla Ciebie

Zegarek za 3 tysiące? Tu ma to sens

Zaczniemy od topowego modelu: Huawei Watch Ultimate. To sprzęt, który wygląda jak z salonu z luksusowymi zegarkami, ale pod tą elegancką tarczą kryje się sprzęt do zadań specjalnych – z nurkowaniem, barometrem, GPS-em i wytrzymałą baterią.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz można go kupić w najniższej cenie w historii. Wersje srebrna i zielona kosztują 2999 zł, a czarna – 2499 zł. W porównaniu do standardowych cen (do 3899 zł), to spora przecena.

Smartwatche, które dają radę i nie kosztują fortuny

Jeśli nie potrzebujesz aż takiego "twardziela" na rękę, bardziej przystępne są modele GT. Huawei solidnie obniżył ceny obu ostatnich generacji – zarówno GT 5, jak i GT 4.

Huawei Watch GT 5 (czyli najnowszy model) można mieć już za 899 zł. To sprzęt, który wygląda jak klasyczny zegarek, ale pod maską ma dziesiątki trybów sportowych, precyzyjne czujniki i bardzo dobrą baterię. W zależności od rozmiaru koperty i wersji (Active, Classic, Elegant), ceny różnią się o kilkaset złotych. Huawei Watch GT 5 Pro z kolei został przeceniony do poziomu zaczynającego się od 1399 zł.

Huawei Watch GT 4 jest jeszcze tańszy – najtańsze modele chodzą po 649 zł, a nawet wersja Elite to koszt poniżej tysiąca złotych. Dla wielu może to być idealny stosunek jakości do ceny.

Lekki, ładny i nie przeszkadza

Kolejny przeceniony model to zupełnie inna kategoria. Huawei Watch FIT 3 jest najlżejszy z całej grupy. Można w nim spać, trenować i zapomnieć, że ma się coś na ręce. Bateria trzyma do 10 dni, funkcji jest sporo (tętno, stres, cykl menstruacyjny, sen), a cena? Od 499 zł – i to w kilku kolorach, w tym bardzo popularnym różowym i "moon white".

Z oferty można skorzystać w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x kom, Komputronik i Neonet oraz w strefie marki na Allegro i sklepie firmowym huawei.pl. Ci, którzy zdecydują się na zakupy na stronie producenta, mogą zgarnąć dodatkowe 50 zł zniżki za zapisanie się do newslettera, a także kupić sprzęt na raty 0%.