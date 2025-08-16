Sprzęt

Nowy Apple TV zaskakuje. Tej funkcji się nie spodziewaliśmy

Nowa wersja przystawki Apple TV ma ukazać się w tym roku. Pojawiły się właśnie najnowsze doniesienia na temat specyfikacji sprzętu. Będą spore zmiany.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
12:38
Nowe Apple TV nie będzie tylko przystawką do telewizora 

Dwa niezależne źródła - portale Bloomberg i MacRumors twierdzą, że w tym roku Apple wyda odświeżoną wersję przystawki telewizyjnej Apple TV. Ma ona być wyposażona w układ A17 Pro - ten sam znany z iPhone 15 Pro i obsługujący ray-tracing na poziomie sprzętowym oraz Metal 4. Ponadto warto wspomnieć, że A17 Pro zapewnia ok. 2-2,2 TFLOPS teoretycznej mocy obliczeniowej, a więc więcej niż PS4 czy Xbox One S, a użyty w nim procesor jest o 75 proc. wydajniejszy w operacjach jednordzeniowch niż ten z PS5 (ale wolniejszy w wielordzeniowych o 10 proc.). Apple TV z 2025 r. ma oferować również 8 GB RAM-u (w porównaniu do poprzedniego Apple TV z 4 GB RAM). Wszystkie te usprawnienia sprawią, że nowa wersja Apple TV stanie się również pełnoprawnym sprzętem do grania.

Poprzedni model Apple TV 4K z 2022 r. posiadał układ A15 Bionic (ten sam, co w iPhone 13 Pro). Na papierze, wydajność nowej edycji przystawki wzrasta o 28,4 proc. w obliczeniach jednordzeniowych, 31,2 proc. - w wielordzeniowych, 40,1 proc. w wydajności układu graficznego oraz aż o 121,5 proc. w działaniach NPU.

Nowa edycja Apple TV ma być również wyposażona w pierwszy zintegrowany układ łączności Apple, który zawiera układy WiFi i Bluetooth na jednym SoC. Oprócz tego Apple ma wprowadzić funkcje Apple Intelligence, które trafią drogą aktualizacji systemowej.

Nowe Apple TV ma ukazać się prawdopodobnie jesienią tego roku - wtedy też pojawi się nowa wersja systemu operacyjnego tvOS 26.

Image
telepolis
Apple TV Apple TV 4K przystawka TV przystawki telewizyjne
Zródła zdjęć: oasisamuel / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanels, MacRumors, Bloomberg