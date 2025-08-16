Sprzęt

Action rzuciło nowość za 29,95 zł. Oszczędzisz ponad 100 zł

To jedna z tych rzeczy, która powinna stanąć na każdym biurku będącym stanowiskiem pracy, lub na szafce nocnej. Port USB-C w Twoim smartfonie Ci za to podziękuje.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Action rzuciło nowość za 29,95 zł. Oszczędzisz ponad 100 zł

Rzecz jasna mowa tu o ładowarce Qi. Jednak nie byle jakiej, a z funkcją stojaka. Dzięki temu nasz telefon nie leży, a stoi zwrócony do nas ekranem, co ułatwia korzystanie z niego podczas ładowania. Jest to szczególnie istotne dla urządzeń, które nie mają MagSafe, lub stosownego etui dodającego tą genialną funkcjonalność.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ładowarka Qi z Action

Action rzuciło nowość za 29,95 zł. Oszczędzisz ponad 100 zł

Sama ładowarka oferuje 15 W mocy, czyli naprawdę przyzwoitą wartość jak na swój standard. Występuje ona w czterech kolorach: białym, różowym, czarnym i zielonym. A kosztuje jedyne 19,95 zł, co jak na urządzenie z tej kategorii jest śmiesznie niską ceną. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Uchwyt na telefon HAMA 201519 Czarny
Uchwyt na telefon HAMA 201519 Czarny
-10.09 zł
54.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.9 zł
Ładowarka indukcyjna USAMS CD181WXC01 15W Czarny Qi
Ładowarka indukcyjna USAMS CD181WXC01 15W Czarny Qi
0 zł
166.25 zł - najniższa cena
Kup teraz 166.25 zł
Etui UAG Civilian Magsafe do Apple iPhone 16 Pro Bordowy
Etui UAG Civilian Magsafe do Apple iPhone 16 Pro Bordowy
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Advertisement

A jeśli masz urządzenie wspierające MagSafe, to może Cię zainteresować ten oto powerbank z wbudowaną podstawką. Rzecz jasna różnica w cenie jest kolosalna.

Image
telepolis
Action Ładowarka QI Action nowści Action oferty
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis