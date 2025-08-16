Action rzuciło nowość za 29,95 zł. Oszczędzisz ponad 100 zł

Rzecz jasna mowa tu o ładowarce Qi. Jednak nie byle jakiej, a z funkcją stojaka. Dzięki temu nasz telefon nie leży, a stoi zwrócony do nas ekranem, co ułatwia korzystanie z niego podczas ładowania. Jest to szczególnie istotne dla urządzeń, które nie mają MagSafe, lub stosownego etui dodającego tą genialną funkcjonalność.

Ładowarka Qi z Action

Sama ładowarka oferuje 15 W mocy, czyli naprawdę przyzwoitą wartość jak na swój standard. Występuje ona w czterech kolorach: białym, różowym, czarnym i zielonym. A kosztuje jedyne 19,95 zł, co jak na urządzenie z tej kategorii jest śmiesznie niską ceną.