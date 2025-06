Chiny zwiększają tempo. Chcą obalić tajwańskiego lidera

Chiny powoli, ale sukcesywnie zyskują na znaczeniu w wyścigu o dominację na rynku produkcji półprzewodników. Stopniowo nadrabiane są zaległości zarówno pod względem zaawansowania technologicznego, jak i samej skali produkcji. Chociaż Stany Zjednoczone skierowały swoją uwagę na rozwój krajowych mocy produkcyjnych, to według raportu przygotowanego przez grupę analityczną Yole, to Pekin zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie na rynku foundry - ustępując jedynie Korei Południowej i Tajwanowi.

Europa jest uzależniona od dostaw chipów starszej generacji z Chin

Yole Group twierdzi, że Chiny błyskawicznie zwiększają swoje możliwości produkcyjne i są na dobrej drodze, by do 2030 roku objąć globalne prowadzenie pod względem zdolności produkcyjnej chipów. Oznacza to, że chińskie FABy intensywnie rozbudowują linie produkcyjne i dążą do skalowania działalności na niespotykaną dotąd skalę.