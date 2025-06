Kultowy element Windowsa znika po 40 latach. Czas się pożegnać

Chyba niewiele jest osób, które w trakcie lat korzystania z komputerów z systemem Windows nigdy nie doświadczyły BSOD, czyli Blue Screen of Death. Niebieski ekran śmierci, jak nazywamy go po polsku, był efektem krytycznego błędu systemu operacyjnego. Po raz pierwszy pojawił się już w 1985 roku. Dzisiaj, po 40 latach, odchodzi do historii.

Koniec niebieskiego ekranu śmierci

Microsoft rezygnuje z BSOD. Blue Screen of Death staje się przeszłością. Już niedługo zostanie on zastąpiony. Stanie się to pod koniec lata. Zmianę zauważą posiadacze Windowsa 11 w wersji 24H2. Dla nich niebieskich ekran śmierci stanie się przeszłością. Pozostali nadal będą mogli go zaobserwować (chociaż prawdopodobnie nikt tego nie chce).

Jednak nie ma powodów do płaczu. Tak, jakaś historia się kończy. BSOD, chociaż znienawidzony, to jest na swój sposób kultowym elementem Windowsa. Na szczęście firma z Redmond ma dla niego zastępstwo. Będzie nim... BSOD. Nie, nie ma mowy o pomyłce. Ten nowym BSOD to Black Screen of Death, czyli czarny ekran śmierci.