3DMark z nowością. Skorzystają użytkownicy PC i smartfonów

UL Benchmarks ogłosiło premierę Solar Bay Extreme, czyli nowego scenariusza w ramach popularnego programu testowego. Podstawowa wersje dostępna była już od jakiegoś czasu, ale wariant Extreme stawia większe wymagania, pozwalając lepiej sprawdzić nowszy sprzęt.

Nowy test dostępny jest za darmo dla posiadaczy 3DMarka

Nowa edycja wprowadza znacznie cięższe zadania związane z ray tracingiem, w tym odbicia lustrzane, refleksy na szkle oraz miękkie cienie dla światła kierunkowego. Dzięki temu test staje się bardziej wymagający zarówno dla najnowszych procesorów, jak i układów graficznych.

Oprócz zmian technicznych rozbudowano również samą scenę benchmarku o dodatkową halę montażową, w której rywalizuje inny zespół budujący instalację solarną. Zwiększa to złożoność i intensywność wizualną testu.