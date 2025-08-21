3DMark z nowością. Skorzystają użytkownicy PC i smartfonów
Kupiłeś nowego smartfona, laptopa lub komputer stacjonarny? Jesteś ciekaw jego wydajności? Świetnie się składa, bo można to szybko i łatwo sprawdzić.
UL Benchmarks ogłosiło premierę Solar Bay Extreme, czyli nowego scenariusza w ramach popularnego programu testowego. Podstawowa wersje dostępna była już od jakiegoś czasu, ale wariant Extreme stawia większe wymagania, pozwalając lepiej sprawdzić nowszy sprzęt.
Nowy test dostępny jest za darmo dla posiadaczy 3DMarka
Nowa edycja wprowadza znacznie cięższe zadania związane z ray tracingiem, w tym odbicia lustrzane, refleksy na szkle oraz miękkie cienie dla światła kierunkowego. Dzięki temu test staje się bardziej wymagający zarówno dla najnowszych procesorów, jak i układów graficznych.
Oprócz zmian technicznych rozbudowano również samą scenę benchmarku o dodatkową halę montażową, w której rywalizuje inny zespół budujący instalację solarną. Zwiększa to złożoność i intensywność wizualną testu.
Aktualizacja jest już dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy 3DMark. Solar Bay Extreme obsługuje Windows, Windows on Arm, macOS, iOS oraz Androida. Sam program można kupić na Steam, w EPIC Games Store lub bezpośrednio na stronie producenta w cenie około 159 złotych.