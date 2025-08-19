Oprogramowanie

Duży producent potwierdza. Windows 11 psuje SSD

Użytkownicy mieli rację, a problemy z nośnikami półprzewodnikowymi w systemie Microsoftu to nie był przypadek. Winne są ostatnie aktualizacje.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:37
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Duży producent potwierdza. Windows 11 psuje SSD

Wczoraj informowaliśmy Was, że ostatnia aktualizacja dla systemu operacyjnego Windows 11 oznaczona jako "KB5063878" jest wyjątkowo problematyczna. Wielu użytkowników potwierdza, że podczas zapisywania dużej liczby plików SSD przestaje być widoczny. W większości przypadków sytuację rozwiązuje restart PC, ale nie zawsze to pomaga.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wystarczy zapis około 50 GB danych by "stracić" dysk

Awaria dotyczy nośników półprzewodnikowych od wielu różnych producentów - m.in. ADATA, Corsair, Crucial, Kioxia, WD, a wśród nich nie znaleziono jak na razie cech wspólnych. Do tej pory jedynie firma Phison oficjalnie odniosła się do problemu, przyznając, że usterka rzeczywiście występuje w przypadku urządzeń z jej kontrolerami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk PHILIPS Ultra Speed 500GB
Dysk PHILIPS Ultra Speed 500GB
0 zł
213.31 zł - najniższa cena
Kup teraz 213.31 zł
Dysk ADATA SC740 500GB SSD
Dysk ADATA SC740 500GB SSD
0 zł
219 zł - najniższa cena
Kup teraz 219 zł
Dysk GOODRAM HL200 512GB SSD
Dysk GOODRAM HL200 512GB SSD
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Advertisement

Phison bada obecnie, które modele kontrolerów są podatne na usterkę. Firma gromadzi raporty o awariach od partnerów wykorzystujących jej układy i to za ich pośrednictwem będzie dostarczać aktualizacje firmware.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy nie powinni oczekiwać bezpośredniego wsparcia od Tajwańczyków, a w ramach Windows Update i/lub na stronach producentów SSD. Nie jest to nic nowego.

A co robić do tego czasu? Jeśli jeszcze nie pobraliście wspomnianej łatki (lub "KB5062660", bo na nią też pojawiają się skargi) to warto wstrzymać się z aktualizacją Windows 11. A jeśli już ją macie, to zaleca się unikania dużych operacji zapisu na SSD. Zwłaszcza, jeśli używacie modelu WD Blue, który potrafi całkowicie "umrzeć".

Image
telepolis
Microsoft SSD Windows 11 Phison nośnik półprzewodnikowy
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Phison, Wccftech, oprac. własne